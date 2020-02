Aitor Sanz confiesa que le gustaría "trabajar en un futuro" con Cervera

El jugador del Tenerife recibió una oferta del Cádiz en el mercado de invierno, pero no quiso romper su compromiso con el club blanquiazul

Aitor Sanz tuvo la oportunidad de incorporarse al Cádiz en el mercado de invierno recientemente clausurado. El técnico del líder de la categoría, Álvaro Cervera, trató de reforzar el centro del campo de su equipo con el fichaje de un futbolista al que entrenó en su etapa en el Tenerife. La operación no prosperó, principalmente por la voluntad del jugador de no romper su compromiso con el club blanquiazul, en el que lleva seis temporadas y media y con el que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2020. Cerrada esa puerta, Aitor deja abierta otra. "No escondo que me gustaría trabajar en un futuro con Álvaro", confesó este miércoles en una rueda de prensa desarrollada en El Mundialito.

"Para mí es un halago", manifestó Aitor refiriéndose al interés de Cervera. "Es un entrenador al que admiro, con el que tengo una buena relación y con el que no escondo que me gustaría trabajar en un futuro, porque me gusta mucho su idea de juego y su filosofía. Pero él se debe al Cádiz y yo al Tenerife. Estoy totalmente implicado en el Tenerife, un club que se ha comportado de una manera excepcional conmigo y al que estoy infinitamente agradecido. En estos momentos el Tenerife requería de mi compromiso y se lo tengo que devolver, porque se lo merece y porque conmigo se ha portado genial. Más allá de eso, me centraré en entrenar, en intentar hacerlo lo mejor posible para que el equipo saque partidos y en ayudar a mis compañeros", continuó el integrante del cuarteto de capitanes de la plantilla tinerfeña.

Sanz aclaró que no postergaría su deseo de trabajar con Cervera a una teórica carrera como técnico, sino a la trayectoria que le queda como jugador. "Desde luego, es un entrenador al que admiro", insistió antes de extenderse en los elogios. "Ha demostrado la valía que tiene. Es un entrenador de esos que te enseñan cosas, y eso no es fácil de encontrar", afirmó.

En cuanto a su relación laboral con el Tenerife, se limitó a indicar que "las cosas caerán por su propio peso". Aunque tiene contrato solo hasta el final de la presente temporada, se mostró "tranquilo". Su prioridad ahora pasa por centrarse en "sacar los partidos adelante, que es lo más importante".

Aitor también ofreció su punto de vista sobre su compañero Luis Milla, otro jugador del Tenerife que manejó ofertas en el mercado de invierno y que permanece en el equipo entrenado por Rubén Baraja. "Su situación también es un poco delicada, porque es un chico muy comprometido y sabe cuál es la importancia que tiene en el equipo. Es una situación difícil, porque tuvo ofertas importantes, pero se llegó a la conclusión de que se va a quedar aquí. Está totalmente comprometido. Va a hacer un gran final de temporada, estoy completamente seguro, y la que viene, si no subimos nosotros, la jugará en Primera casi seguro, porque tiene un nivel excepcional y va a tener ofertas. Espero que siga al nivel que tiene, que es espectacular. Cuando llegue el verano, veremos las ofertas que le llegan", declaró Sanz.