Ante su primer 'todo o nada'

Llega el primer todo o nada para el Iberostar Tenerife. Aún con la desilusión por no haberle podido hincar el diente al Barça el domingo, pero a la vez con la satisfacción por tutear hasta la bocina final a uno de los grandes candidatos a ganar lo que se le ponga por delante, el cuadro canarista visita esta tarde al Brose Bamberg. Será el primero de varios compromisos sin red que deberá afrontar en menos de dos semanas. Para los aurinegros, las cuentas son sencillas: una victoria en tierras germanas le permitirían acabar primeros del Grupo C en la Basketball Champions League, con la recompensa de cruzarse en octavos con un cuarto de otro grupo, así como disponer (también en unos hipotéticos cuartos) de un posible tercer y definitivo encuentro al amparo del Santiago Martín. En caso de derrota, los isleños serían, seguramente, segundos, toda vez que parece improbable la derrota del Nymburk contra un Peristeri que ya no se juega nada.

Más allá de la presión por tener que ganar, esta tarde el cuadro canarista deberá lidiar también con el desgaste físico, tanto el provocado por su esfuerzo en balde contra el Barça como por el desplazamiento a Alemania, iniciado ayer apenas 11 horas después de haber acabado el choque del domingo, y con el añadido de tomar dos vuelos y hacer también varios kilómetros por carretera. Para más inri, Vidorreta deberá hacer encaje de bolillos para cumplir con la normativa de la BCL. Y es que la baja por lesión de Dani Díez (arrastra molestias en la espalda) obliga al técnico canarista a dar entrada en la convocatoria al vinculado Alberto Cabrera, así como a los otros cuatro cupos: Suárez, López, Guerra y Yusta. Por extensión, deberá ser descartado un jugador europeo, sin dejar de tener presente que no contará con la polivalencia, en el tres y en el cuatro, del madrileño.

Y mientras el Canarias saldrá con todo para apuntarse la decimosegunda victoria de la fase regular, delante tendrá a un rival que solo se juega acabar su periplo europeo de este curso con un buen sabor de boca delante de los suyos, toda vez que la cuarta plaza ya le es inalcanzable. El Bamberg ha sido una de las decepciones de este Grupo C, pese a que como local presenta un balance de 4-2. En el duelo de la primera vuelta el Iberostar ganó con cierta claridad (82-64) en un envite que solo tuvo historia hasta poco antes del descanso (31-30).



La motivación de Darion Atkins



Con la posible baja por lesión de Bryce Taylor, y con el base Paris Lee como jugador más destacado, también es reseñable la presencia del excanarista Darion Atkins, que salvo en sus dos últimas comparecencias (BCL y liga alemana) parece haber llegado con buen pie al Brose, ahora mismo octavo en su competición doméstica tras haber ganado el domingo al Fraport Skyliners (87-76). La motivación extra del pívot norteamericano para la ocasión tendrá que ser un factor a tener en cuenta para que los laguneros no pasen más apuros de los debidos para certificar su liderato.