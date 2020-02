Oltra acepta su reto más difícil: salvar al colista Racing

José Luis Oltra es el nuevo entrenador del Racing de Santander, su undécimo equipo en la categoría de Plata. Este martes aceptó el cargo, en sustitución de Cristóbal Parralo, para intentar que el equipo cántabro, colista de la Liga Smartbank eluda el descenso. Oltra, que no entrenaba desde que fue cesado en el Tenerife sustituido por Luis César Sampedro, asume tal vez su mayor reto, una auténtica tarea prodigiosa.

El Racing tiene solo 21 puntos, está a 7 del quinto por la cola (Real Oviedo), que es el equipo que marca la permanencia, y ha ganado únicamente dos partidos. Pero Oltra quería entrenar. Su mala salida del Tenerife, para él especialmente dolorosa, y la sensación de que en el fútbol moderno los entrenadores no pueden estar mucho tiempo fuera de esa 'rueda' que gira continuamente después de cada dos o tres malos resultados consecutivos y especialmente a estas alturas de Liga, han ayudado al valenciano a aceptar este reto. En el primer tramo de esta campaña, José Luis Oltra ha estado vinculado a la categoría como comentarista de Movistar, también en el intento de estar expuesto y visible para cuando surgiera una situación como la actual. Cualquier cosa antres de caer en el olvido.

En el Racing lo reciben con los brazos abiertos. El director deportivo verdiblanco es el exjugador Chuti Molina, muy criticado entre la afición de El Sardinero por la mala clasificación de un equipo que parece incapaz de mucho más. Chuti se presentó ayer ante los medios y se encomendó a Oltra. Primero admitió que no ha sabido "acertar con respecto al entrenador" -Parralo sustituyó a Iván Ania en noviembre- y desveló que Oltra "no ha tardado ni una hora en decir que sí al último de la clasificación". "Algo ha tenido que ver en la plantilla", le dijo Molina a la prensa tratando de defender 'su obra' y destacando que Oltra tiene mucha experiencia y es un entrenador que conoce tanto la categoría como al Racing y que si viene a Santander es porque cree que puede conseguir el objetivo de la permanencia, porque "no tiene necesidad económica y vive estupendamente". Chuti Molina cree que el Racing se salvará con Oltra en el banquillo, porque el equipo está "mejor físicamente" y la llegada de un nuevo entrenador puede contribuir a "renovar ilusiones". El primer paso, este viernes en Almería. Y, marcado en rojo en su calendario, el partido del domingo 29 de marzo en El Sardinero, con el Tenerife enfrente.