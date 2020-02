Moreno, "moderadamente satisfecho" con el mercado de enero

El director deportivo del CD Tenerife valora de manera "positiva" la actuación del club en la ventaja de fichajes de invierno

Víctor Moreno, director deportivo del CD Tenerife, calificó como "positiva" la actuación del club en el mercado de invierno, ventana en la que incorporó al delantero Joselu Moreno, al lateral izquierdo Daniel Lasure, al central Lluís López y al centrocampista Javi Muñoz, y en el que dio salida a Ángel Galván, Samuel Shashoua, Mauro dos Santos, Filip Malbasic y José Naranjo. En la presentación de López y Muñoz, el dirigente afirmó que en la entidad blanquiazul quedaron "moderadamente satisfechos" con las alta y bajas realizadas en enero.

"Ha sido positivo en cuanto a los objetivos que nos marcamos tanto el entrenador (Rubén Baraja) como yo. En ese sentido, creo que hemos cumplido las expectativas. Pero es cierto que ahora tenemos que analizar los rendimientos. Nunca me gusta hacer un balance sobre rendimientos, porque quedan muchas jornadas por delante y hay que ver la respuesta del equipo y de las nuevas incorporaciones, que nos generan una gran satisfacción y seguridad en cuanto a las apuesta que hemos realizado. A nivel logístico había que intentar equilibrar la plantilla y subsanar las carencias que tuvimos durante la primera vuelta, y podemos decir que estamos moderadamente satisfechos con el mercado", manifestó Moreno.

El director deportivo reconoció que valoró la opción de cerrar algún fichaje más para reforzar las bandas en la fase ofensiva. "Pero tanto Suso como Nahuel están jugando a un gran nivel, Bermejo está a las puertas de la recuperación y tenemos a un Elliot que ha irrumpido de una forma interesante. No queríamos tapar esas posibilidades a nuestros canteranos incorporando a más jugadores. Después, en la cabeza de nuestro entrenador está, en ocasiones, utilizar a Shaq en el extremo. Haciendo una valoración de las apuestas que podíamos hacer y de las herramientas que tenemos dentro de la casa ahora mismo, decidimos no actuar".

Por otra parte, expuso las razones de la marcha de Filip Malbasic al líder de Segunda, el Cádiz, en calidad de cedido.

"Son situaciones de mercado, atendiendo a criterios deportivos. Es un jugador que había sido muy importante en la historia reciente del Tenerife. En cuanto a rendimiento, había contado para los técnicos anteriores. Pero nos encontramos con una situación de no participación y nuestra obligación, teniendo una ventana de transferencia que nos posibilitaba realizar el movimiento, era, por lo menos, intentarlo. Fue una cuestión positiva para el jugador y positiva para el club por los criterios deportivos que se han seguido en esta decisión, y se cerró una operación bonita para todas las partes".

Una vez clausurado el mercado de invierno, Moreno se centrará en resolver el apartado de la renovación de los contratos de algunos jugadores cuyos compromisos laborales se extinguirán en junio, y también de otros que están sujetos a mejoras, como Luis Milla, un futbolista que manejó ofertas de otros equipos en enero. "El club es consciente de que ha recibido ofertas por el jugador (Milla) y que esto nos pone en una posición protagonista dentro de la relación que mantenemos. Buscamos un bienestar deportivo pero también personal para cada uno de nuestros jugadores, y en ese sentido nos hacemos eco de todo lo que ha sucedido".

En el caso del futuro de Rubén Baraja, que firmó hasta el final de la temporada, prefirió no avanzar nada, aunque sí destacó su trabajo y apuntó que sus expectativas con el vallisoletano son altas. "Estoy muy satisfecho con el trabajo que está realizando Rubén. Ha sido capaz de cambiar una situación muy delicada y me gusta la firmeza que tiene en sus ideas y cómo las transmite. Eso me genera seguridad como director deportivo, porque creo que el equipo va a ser capaz de seguir creciendo y compitiendo. Por tanto, la expectativa con respecto a Rubén es buena, es alta, pero es una cuestión de la que tendremos que hablar a medida que pasen las jornadas".

Moreno se refirió también a su situación dentro del Tenerife. Tras pasar una etapa llena de dudas por el fracaso de la apuesta por López Garai, optó por renunciar a "romper con todo" en ese momento para intentar sacar adelante el proyecto que lidera desde los despachos. En esa línea, señaló que pudo trabajar con autonomía en el mercado de invierno. "Vivimos momentos delicados en los que, lógicamente, existía la posibilidad de romper con todo y que el proyecto se quedase a medias, pero hemos peleado por enderezar la situación deportiva. También creo que hemos gozado de autonomía para trabajar en el mercado invernal y eso dice mucho de lo que pretende el club. Pero son cuestiones que no puedo resolver yo (su continuidad a partir de junio). He implicado a muchas personas en este proyecto, tengo una responsabilidad con todas ellas y mi intención es que esto funcione".