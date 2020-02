Txus: "Estoy satisfecho por el esfuerzo"

A medio camino entre la decepción por la derrota y la satisfacción por el buen partido de los suyos, Txus Vidorreta valoró especialmente la capacidad de los suyos para no irse del encuentro cuando se vieron 15 abajo en el marcador. "Hemos hecho un muy buen partido, desde un buen primer cuarto, metidos a tope 10 minutos", resaltó el técnico sobre el arranque, para admitir que el Canarias "bajó el nivel defensivamente en el segundo", lo que llevó a que el Barça "anotara muchas canastas fáciles en pintura". "No fuimos lo suficientemente duros, mientras que ellos estuvieron más agresivos", se lamentó. "Pero en la segunda mitad todo ha cambiado, y hemos vuelto al encuentro gracias a un gran trabajo defensivo. Desde el tercer cuarto hemos rendido como debíamos y eso nos ha servido para remontar 15 puntos al Barça, algo que no suele pasar", destacó de lo sucedido tras el descanso. "Tuvimos dos triples, uno para dejar muy tocado al Barça; y otro, el Sasu, para ganar", expuso en relación a las jugadas claves del encuentro. "Había que hacerlo, porque con el día que llevaba... También teníamos la opción de que Aaron se fuera hacia dentro como cinco, pero Sasu tuvo el tiro, y viendo los antecedentes...".

"Hemos hecho un muy buen baloncesto y hemos estado más cerca que nunca de ganar a un Euroliga. Debemos estar satisfechos por el esfuerzo y el crecimiento que el equipo está demostrando estos dos meses. Estamos plenos de moral y ánimos para los próximos compromisos, el primero en menos de 48 horas, muy duro en Bamberg", añadió.

Cuando se podía esperar una queja de la actuación arbitral, Vidorreta se descolgó en piropos hacia los colegiados. "Quiero elogiar el tono y el talante del arbitraje, aunque no estoy de acuerdo en dos criterios: cómo se ha tratado a los dos equipos en el rebote ofensivo; y en faltas de ataque de bloqueos de los pívots, que siendo el nivel similar, al final fue 4 a 1, además una de ellas, evitable cuando el partido se estaba decidiendo. Me gustó el tono técnico y el talante, y eso nos permitió tener nuestras opciones de volver al partido. Ha habido alguna decisión controvertida que nos ha perjudicado, pero me ha gustado su nivel", explicó. Eso sí, Txus habló "de resignación cristiana, ahora que se acerca a Copa", cuando se le cuestionó por tantas advertencias, sin pitar técnica, a los jugadores del Barça. "Ha sido un arbitraje de ocho, pero ahí no hay mucho que rascar".