Salin: "Podemos estar orgullosos"

Sasu Salin fue el mejor ejemplo del sabor agridulce con el que acabó el Iberostar Tenerife su partido con el Barça. El finés se fue hasta los 24 puntos (con 5/11 en triples, 3/3 en libres y siete faltas recibidas) y seis rebotes para un total de 29 créditos de valoración, pero en cambio erró el triple que, con apenas cinco segundos por jugarse, hubiera supuesto la victoria canarista ante el equipo azulgrana. "Contra el Barça necesitas hacer un partido casi perfecto, pero esta vez no ha podido ser", expresaba el escolta, que parece haber recuperado su mejor tono tras un par de semanas mermado por un virus. De hecho, sus 29 créditos de valoración suponen igualar su mejor marca en 172 disputados hasta la fecha en la ACB. Solo una vez, en un Unicaja-Andorra del curso 17/18, había llegado a ese guarismo. Un punto de forma que ya dejó entrever en sus dos comparecencias más recientes en la BCL, promediando 18,5 puntos (11/16 en triples) en solo 16 minutos por encuentro.

"Al principio estuvimos algo lentos, pero en la segunda parte reaccionamos y jugamos con mucha energía, ha sido una pena no poder ganar, pero al menos nos podemos ir orgullosos del esfuerzo", explica el jugador aurinegro, que sí reconocía su buen partido a nivel personal, aunque se lamentaba por no haber "metido el último tiro". "Incluso antes hice un airball, por lo que no puedo estar del todo contento", añade a modo de autocrítica. Sí se queda Salin con el refuerzo moral que le puede dar la buena imagen del domingo, "algo importante de cara a los partidos que vienen ahora, como la Copa Intercontinental y la Copa del Rey".

Sobre el duelo de este martes en la Champions contra el Bamberg, el dorsal 10 de la escuadra aurinegra cree que él y los suyos afrontarán "un partido duro" en su propósito de acabar líderes. "Eso es lo que queremos", expresa Sasu. "Aquí demostraron tener un buen equipo, y ahora debemos jugar bien, como en todos los partidos; jugar con mucha intensidad en defensa es clave", señala el nórdico, sabedor de la importancia que tiene "el disponer de ventaja de cancha en las eliminatorias" previas a la Final Four. Sobre el cuadro germano, el dorsal 10 del Iberostar destaca a "Paris Lee, un muy buen base, que hace jugar bien al equipo, y seguro que en su casa serán todavía más peligrosos".