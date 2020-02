La Laguna se vuelca con el Sanaya Libby's

Abanderadas de lujo. Así podría definirse lo que supone el Sanaya Libby's La Laguna para el consistorio de Aguere. La corporación municipal, comandada por el alcalde Luis Yeray Gutiérrez Pérez, refuerza en la Casa de Los Capitanes su respaldo al representativo del voleibol provincial antes de que este dispute el partido más importante en competición continental de los últimos once años. El polaco Chemik Police será el rival en la vuelta de octavos de final de la CEV Cup. Ayuntamiento y equipo, en la presentación del duelo de este miércoles (18:30 horas), insistieron en la importancia de que las 1.079 butacas disponibles se llenen; es por ello que el precio de las entradas será de 5 y 10 euros. Las leonas buscarán dar la cara ante un equipo que le endosó un 3-0 en la ida.

Desde el 20 de enero de 2009, día en el que el turco Telekom Ankara visitó al extinto CV Tenerife en la Champions League, la Isla había quedado 'huérfana' de ver a grandes rivales del voleibol femenino en sus dominios. El caso del Chemik Police, pese a hacer en la segunda competición continental (CEV Cup), no es diferente; de hecho, derrotó en los dieciseisavos de final a un equipo con unos 13 millones de euros de presupuesto: el Galatasaray HDI Estambul.

El acto oficial llevado a cabo en las dependencias municipales de Aguere, vino a enaltecer la importancia de acudir a un Pabellón Pablos Abril que, por tercera vez en la temporada, tendrá gradas supletorias y el anhelado taraflex que cubra el maltrecho firme tacuense. Luis Yeray Gutiérrez, alcalde de La Laguna; Idaira Afonso, concejala de Deportes y presidenta del Organismo Autónomo de Deportes (OAD) del mismo municipio; David Martín, presidente del Sanaya Libby's La Laguna; y Flavia Dias, entrenadora del representativo asistieron a la puesta de largo.

El alcalde lagunero, Yeray Gutiérrez, vino a reconocer la importancia de que un equipo como el Haris "lleve el nombre" de la Ciudad "por toda Europa", comenzó diciendo. En su diálogo imperó el optimismo y apostó por la remontada blanquiazul: "Estoy convencido de que pasaremos de ronda después del espejismo del duelo de la ida. Si no se consigue, no pasa nada porque han demostrado ser unas grandes embajadoras para nuestro municipio".

Seguidamente, la edil de Deportes subrayó la vitalidad de "llenar el pabellón" de cara un partido que está segura que "puede cambiarlo todo. Vamos a seguir soñando con que sea posible pasar a cuartos de final. Este evento no solo sirve para mostrar el máximo apoyo por parte de la corporación, sino para convocar a toda la ciudadanía", apostilló.

El acto lo cerró el presidente David Martín y la técnica Flavia Dias, que agradecieron la implicación mostrada por el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, así como aseguraron "dar el máximo" en el duelo de este miércoles. En esa misma línea, la brasileña puntualizó que la visita del Chemik Police, "no solo es un partido para los acérrimos blanquiazules, sino para el aficionado al voleibol".