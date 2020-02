Algo más que un test para el Iberostar Tenerife

Una prueba de primer nivel para refrendar el excelente tono y como autoconvencimiento para lo que se le viene encima. El Iberostar Tenerife recibe esta tarde al Barça en el inicio de lo que serán dos semanas de máxima exigencia, aunque en este caso con el plus de que una derrota sí tendría posibilidad de enmienda, mientras que una victoria no solo reforzaría a los laguneros en la zona alta de la tabla en la Liga Endesa sino que además les situaría en la mejor predisposición moral para afrontar un tramo de competición determinante.

Buscarán esta tarde los de Vidorreta encadenar su quinta victoria en global (han saldado de forma positiva siete de sus ocho duelos más recientes), la que a su vez sería la séptima seguida al amparo de un Santiago Martín que hoy estará hasta la bandera. Después de que por el recinto de Los Majuelos escaparan vivos, ya hace algunos meses, tanto el Baskonia como el Real Madrid, los aurinegros no quieren dejar escapar la posibilidad de tumbar a un grande. "Ganar al Barça nos mejoraría incluso más nuestra moral de cara a los próximos compromisos, pero es más importante que una posible derrota no nos haga caer en ningún tipo de depresión. Será difícil, pero tenemos la capacidad de hacer un gran partido ante ellos; si no ganamos, pues a pensar en el siguiente, que hay menos de 48 horas de margen", ha expresado Vidorreta sobre lo que puede suponer el signo del partido de hoy.

Aunque el cuadro culé no ha logrado imprimir a su juego el ritmo demoledor de crucero que se le presuponía a principios de temporada, la plantilla de Svetislav Pesic posee argumentos más que suficientes para ser temida. Sus seis triunfos seguidos en ACB lejos del Palau son solo una muestra de ello. El azulgrana es el conjunto más anotador de la competición, con más de 90 puntos de media, mientras que este curso, a domicilio, no ha bajado nunca de los 82 tantos. Se entiende, por tanto, que para tener opciones de victoria, el Iberostar debe estar en la línea de solidez mostrada en sus últimos encuentros, donde ha dejado a sus rivales, en varias ocasiones, por debajo de los 60. "Es complicado que contra estos equipos haya tanteadores bajos, pero tenemos que adaptarnos al partido que toque; el objetivo es ganar y si es a 70, encantado... y si es a 90, también", comenta el preparador canarista.

Con la incógnita sobre el estado de forma de Dani Díez (mermado estos días por unas molestias en la espalda), afrontan los canaristas el duelo de hoy tras una semana propicia. Y es que a la cómoda victoria el martes contra el Riga que permitió dosificar el desgaste de hombres como Shermadini y Huertas, se suma también la posibilidad de realizar varios entrenamientos de calidad con los que terminar de integrar en la dinámica de grupo a un Aaron White cuya impronta y calidad le han convertido, casi nada más llegar, en el indiscutible cuatro titular dentro de los esquemas de Vidorreta. Tenemos que hacer un trabajo colectivo en defensa muy bueno, y luego atacar bien, llegar a tirar cada vez, y no cometer errores que les permitan correr, porque en carrera este tipo de equipos habitualmente te mata", añadió el entrenador vasco.