Mamadou fue el héroe marinista

El Juventud Laguna, con todo a favor –0-2 y un futbolista más– desaprovechó una oportunidad de sumar de a tres ante el Marino (2-2), un rival directo por eludir el descenso en el sexto grupo de la División de Honor Juvenil.

Los pupilos de Adrián Albéniz comenzaron dominando la posesión del esférico y pronto le buscaron las cosquillas a un Marino que ya ha dejado patente su endeblez defensiva. En el minuto 13, Cristian abrió la lata de las ocasiones de los morados; no obstante, se topó con la gran intervención de Sergio. Dos minutos más tarde, fue Carlos el que lo intentó, pero, nuevamente, vio negado el 0-1 merced a una fantástica parada del meta local.

Los de Adrián Albéniz se crecieron y buscaron de manera decidida la portería contraria. Los espacios aparecieron y el choque entró en una dinámica con poco centrocampismo y sí con posibilidades alternas. Fue con este guion cuando el portero de Aguere, Giovanni, sacó la manopla para desviar una vaselina bien tirada por Ezequiel.

Los porteros se erigieron como protagonistas pero, como ha quedado de manifiesto en el cómputo total de la temporada, las zagas no estuvieron a la altura. El Juventud entró por banda derecha y sirvió un balón que remató a placer el delantero Cristian (0-1).

El Marino se volvió a tropezar con sus propios defectos y tardó en reaccionar. El mediocentro Joel volvió a ejercer de líder y se echó al equipo a la espalda; el sureño rozó el gol de la igualada a diez minutos de haber encajado el 0-1. Había empezado el acoso –que no derribo– del Marino. En el 33, el colegiado Airam Fariña Delgado anuló un tanto al entender que se había marchado por línea de fondo la jugada que lo precedió; y, poco después, Ezequiel volvió a probar fortuna tras un gran control dentro del área. Los marinistas siguieron amilanando a un Juventud que ya no tenía la fluidez de los primeros compases.

El segundo tiempo vino marcado por el intento visitante de controlar el choque y que pasara lo menos posible. El plan salió mejor de lo esperado y Mamadou Diallo aprovechó un error defensivo para poner el 0-2 (54').

Con todo a favor, los laguneros reblaron y se dieron de bruces con la efectividad de Mamadou que, en menos de 3 minutos, obró la igualada. El Marino sigue con vida a pesar de ser el cuadro más goleado de la máxima categoría juvenil.