El 'estilo Baraja' consolida el cambio

El CD Tenerife termina la jornada a un punto del descenso. La victoria del Real Oviedo sobre el Albacete aprieta el último tercio de la tabla de clasificación. Allá abajo hay seis equipos separados por una victoria. Otra cosa son las sensaciones que tenga cada cual. En ese sentido, en el club y en el entorno encuentran suficientes motivos para tender larga la mirada optimista en esta segunda vuelta de la que aún faltan 16 partidos, o sea 48 puntos por disputar... La situación del Tenerife, aunque solo lo separan tres puntos de su próximo rival (el Extremadura), que es vigésimo, hay que analizarla a través de observar el cambio que ha dado el equipo.

Rubén Baraja ha sido capaz de proceder a la transformación del estilo de juego que había y ha hecho coincidir ese proceso con un cambio de dinámica en los resultados. En enero, el equipo ha sumado 10 puntos sobre 15, ha superado dos eliminatorias de Copa del Rey -bajo su dirección salvó tres estaciones coperas-, y ha competido admirablemente contra el Athletic de Bilbao, un adversario que se codea con los puestos europeos en la LaLiga Santander. El balance del mes recién finalizado se contrapone de forma elocuente con el bagaje del equipo en los meses anteriores. Por poner un ejemplo, los 10 puntos de enero son más que los 9 que alcanzó el once de López Garai entre octubre, noviembre y diciembre. Hay muy pocas coincidencias entre uno y otro Tenerife. El último viernes, ante el Sporting, solo había dos futbolistas nuevos sobre el campo: Lasure y Joselu, pero el desempeño colectivo tiene muy poco que ver con el de la primera mitad de la temporada.

El 'nuevo' Tenerife es un equipo mucho más concreto, vertical y menos expuesto al error individual. Ya no toca tanto ni divide la pelota en sitios y zonas comprometedoras, sino que busca llegar al área simplificando los procedimientos. La primera idea, la presión alta de sus delanteros, ya ha dado resultados (gol de Nahuel al Girona), pero cuando el bloque no puede provocar el error del rival, trata de mantenerse avanzado en el campo y busca sus opciones en profundidad a través de jugar con los dos delanteros, traerlos a hacer apoyos y proyectarlos en velocidad. El estilo con Baraja es mucho más apropiado a la categoría y casi a la realidad de cualquier competición en el fútbol de hoy en día, pero tiene una característica diferenciadora que se manifiesta muy clara en este Tenerife: ahora el equipo va a buscar los partidos, a provocar que sucedan cosas. Gracias a esa determinanción, el equipo se ha beneficiado de los errores groseros de los defensas del Girona, del portero de Athletic y del central del Sporting. Antes, esos errores los cometían los zagueros blanquiazules. Las dinámicas se construyen. En el fútbol, las cosas no pasan por casualidad.