El derbi chico acaba en tablas

J. C. GUERRA

Brian Martín, de espaldas, busca el disparo a la puerta. J. C. GUERRA

Las Palmas C y Tenerife B ofrecieron un entretenido derbi chico, en el que no supieron aprovechar las claras oportunidades de gol. Tras los primeros compases de tanteo, donde los filiales amarillo y blanquiazul se alternaron el control del juego, la primera aproximación fue para el bando de Yoni Oujo, con un disparo de Nebai, que se fue fuera. La réplica visitante se produjo en el (24'), con una falta lanzada por Pedro Alemán, que la detuvo el portero Choolani. Acto seguido, Clau disfrutó de una oportunidad para abrir el marcador, pero el atacante amarillo no estuvo nada acertado en su mano a mano ante el meta Víctor. Antes del descanso, el Tenerife B insistió en conseguir su primer tanto, y pudo lograrlo con otra falta ejecutada por Pedro Alemán, pero se encontró, con parada de Choolani.

Con el receso, el Tenerife B volvió a acariciar el su primer gol con una bonita jugada de Ale Cruz, que terminó con un disparo raso que se marchó ajustado al palo. Hasta el final, Las Palmas C y Tenerife B intentaron conseguir la victoria. El cuadro amarillo fue el que gozó de los mejores acercamientos, en especial, con un potente tiro de Clau, que lo rechazó Víctor; y con una jugada en la que Alexis se quedó solo ante el portero blanquiazul, convirtiéndose este último en el salvador de su equipo con una gran parada.