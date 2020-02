Cuatro partidos y cuatro goles. Marcó en la eliminatoria de la Copa del Rey ante el Valladolid, apenas tuvo tiempo para repetir en el derbi, firmó un doblete el pasado martes frente al Athletic y ayer abrió su cuenta en Liga como jugador del Tenerife. Desde los tiempos no tan lejanos de Francisco Martínez Modesto, Nino, no jugaba en el equipo tinerfeño un delantero con tanta pegada. Prometedor refuerzo.

La comparación representa para el onubense todo un "halago", pero la considera "una locura", ya que es consciente de que el almeriense "hizo historia" en el equipo blanquiazul "en Primera y en Segunda", y es una "referencia" tanto para el tinerfeñismo como para él. "Ojalá hiciera la mitad de lo que hizo Nino", dijo.

De momento, va sintiendo que ha "caído de pie" en el club al que se incorporó en el mercado de enero cedido por el Oviedo. La prueba no está solo en sus números; también en el reconocimiento de una afición que ayer, en el Heliodoro, le dedicó una ovación cuando fue sustituido. "He caído de pie, pero no quiero quedarme con eso", advirtió Joselu dando muestras de su ambición. "Quiero más", añadió sin perder la perspectiva de que no le resultará sencillo mantener el promedio anotador. "También le digo a la gente que no puedo seguir a este ritmo; sería algo irreal. Pero estoy muy contento", dijo.

Repasando su actuación en el partido ante el Sporting, admitió que no estuvo "muy participativo con el balón", inconveniente que relacionó con el "cansancio" acumulado por el desgaste que sufrió en la eliminatoria de Copa con el Athletic. "Pero cuando estás con confianza, das lo que puedes". Lo suyo, un gol más.