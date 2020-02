Luis Pérez: "Me encuentro muy bien"

Nueva exhibición de poderío de Luis Pérez. El sevillano no para. Juega un partido tras otro sin dar síntomas de agotamiento. Más bien es al contrario. "Es un trabajo de todo el grupo y no algo individual", comentó repartiendo méritos tras la victoria ante el Sporting. "Es verdad que me encuentro muy bien y que en los tres años que llevo en el Tenerife he demostrado que he estado muy bien físicamente", añadió. Pensando en el partido de ayer, afirmó que "era importante ganar" para empezar a ver de lejos los puestos de descenso. "Veníamos en una buena dinámica y el equipo lo ha notado", apuntó el lateral. "La clave fue saber que íbamos a tener que sufrir y dejar la portería a cero; y así fue. Al final se notó el cansancio y el Sporting atacó un poco más, pero supimos sufrir, que era lo que tocaba", declaró.