Javi Muñoz cierra la nómina de refuerzos y Milla se queda

El Tenerife echa el cerrojo al mercado de fichajes con cuatro refuerzos y cinco salidas. Joselu Moreno, Dani Lasure, Lluís López y Javi Muñoz llegan para mejorar la delantera, el lateral izquierdo, el centro de la defensa y el centro del campo blanquiazules. Se marchan para aligerar nóminas y efectivos Ángel Galván, Mauro dos Santos, Sam Shashoua. Filip Malbasic y José Naranjo.

Javi Muñoz, el cuarto. El último día de inscripciones empezó fuerte en las oficinas del CD Tenerife. Con el futuro de Luis Milla en el aire, Víctor Moreno apostó por reforzar el centro del campo y cubrirse la espalda. El mediocentro ofensivo del Deportivo Alavés llega cedido hasta el 30 de junio. A sus 24 años cuenta ya con experiencia en la categoría (Lorca en la 17/18 y Oviedo en la 18/19). "Había otras opciones, pero las conversaciones con Víctor Moreno y Rubén Baraja, además de los últimos partidos, me han terminado de convencer", explicó el refuerzo blanquiazul, que se considera un futbolista que puede actuar "en varias posiciones en el centro del campo". Por eso, se pone a disposición "del míster, con la única idea de ayudar al equipo en todo lo que se pueda".

Lluís López, en la Isla. El central procedente del RCD Espanyol aterrizó en la Isla ayer con la intención de "ponerse manos a la obra para poder crecer y seguir evolucionando" en su carrera, además de ayudar al Tenerife. "Creo que tengo carácter en el campo, tengo dotes de liderazgo, me gusta llevar las riendas por decirlo de alguna manera. Puedo sacar bien el balón desde atrás, me siento agresivo en la marca y contundente", agregó a la hora de definirse.

Milla no sale. En las últimas 48 horas se intensificaron las negociaciones para que Luis Milla abandonara el CD Tenerife. Rayo Vallecano y Girona realizaron ofertas que, en ningún caso, alcanzaron la mitad de la cláusula de rescisión (cinco millones). El club insular se mostró inflexible por dos razones: consideraba que el precio de mercado no era ese y que no tenía margen de maniobra para hallar un sustituto de garantías para él. Julio Llorente, representante del medio, dio su brazo a torcer en la mañana de ayer. No obstante, existe un compromiso para mejorar las condiciones de su contrato y atender, con tiempo, propuestas en verano.

El quinto fichaje. Durante el viernes existió la posibilidad de incorporar un atacante de segunda línea. Moreno prefería que fuera un extremo derecho, a ser posible con gol. Se manejaron perfiles como el de Juan Hernández, futbolista del Celta de Vigo por el que también suspiraban Lugo y Sporting de Gijón. Finalmente, el Tenerife desistió de realizar esa última contratación. Como de costumbre, al quedar margen salarial para realizar una inversión, se observará con atención el mercado de futbolistas libres desde hoy.