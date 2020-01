"La resaca copera es positiva"

Rubén Baraja quiso ver la cara positiva de la eliminación copera, basándose en las buenas sensaciones competitivas que transmitió su equipo, antes de recibir esta noche al Sporting de Gijón. "Tenemos bajas. A ver cómo nos recuperamos y la convocatoria que hacemos", empezó diciendo antes de asegurar que sus jugadores, los disponibles, estarán "preparados para competir bien". Basó su afirmación en la costumbre, puesto que el equipo lleva "compitiendo así dos o tres semanas" y lo ha hecho "con la ventaja de no viajar" en las dos últimas, salvo el corto desplazamiento a Las Palmas.

En situación de inferioridad física, pero no tanta en definitiva, afronta el Tenerife un partido "muy importante" en el que la intención es mantener "la inercia de sumar los tres puntos y mirar un poco para arriba". El técnico blanquiazul garantiza, por tanto, que sacará "un once competitivo" al no observar "índices de fatiga muy altos". La pista resulta casi definitiva para saber que no reservará futbolistas por motivos físicos. "Habrá gente que repetirá, pero el equipo que pongamos tendrá energía y será fuerte a nivel mental", concluyó.

Al rival lo conoce bien Baraja, puesto que dirigió un año al Sporting. "Hay más cosas positivas que negativas en mi etapa allí. Llegamos en una situación complicada, con el equipo en mitad de tabla, pero recuperamos la autoestima y nos metimos cuartos al final de Liga, incluso peleando el ascenso directo. La sensación es que ilusionamos al público. En el segundo año, los resultados no acompañaron y las cosas no salieron bien, pero la experiencia fue brutal", comentó antes de calificar al adversario tinerfeñista de esta noche como "un gran club, con un potencial increíble y un gran ambiente en El Molinón". Para él, será "especial" porque conoce "a muchos jugadores y a gente de la entidad".

En este punto, el preparador pucelano comparó situaciones para reconocer que lo logrado en Gijón "es lo mismo que me gustaría conseguir en el Tenerife: que el público se identifique con el equipo, consiguiendo esa unión. Es lo que te hace fuerte en la dificultad".

Sobre las características del conjunto rojiblanco, comentó que era una plantilla diseñada "para estar arriba y tener la posibilidad de estar con los mejores", algo que no descarta del todo porque "estamos a mitad de temporada y hay tiempo para recuperar puntos y posiciones". Lejos del playoff, el Sporting necesita una victoria para recuperar las esperanzas. "Ahora están ahí, les pasa como a nosotros. Más allá de expectativas, hay que tener los objetivos claros al inicio de temporada para no frustrarte. El rival tiene calidad, jugadores determinantes y de mucho nivel, desde la portería a los delanteros. Tendremos que hacer un partido muy completo para ganar", agregó.

Después de la gran afluencia de espectadores del pasado martes, el entrenador del Tenerife espera que acuda mucha gente al Heliodoro hoy. "Sigo pensando que la resaca de la Copa tiene que ser positiva, por el partido y por cómo nos empujó la gente. Espero que crean en nosotros, vengan y nos ayuden. Los jugadores vibraron con ellos en Copa y esa unión nos hace más fuertes. Me gustaría que vinieran otra vez 18.000 aunque parezca una utopía", solicitó finalmente Baraja.