Djukic ve al Tenerife "anímicamente reforzado", aunque esté algo cansado

El entrenador del Sporting, Miroslav Djukic, manifestó ayer que él y el director deportivo, Miguel Torrecilla, han estado estudiando el mercado para "fichar algún jugador que mejore la plantilla", algo que, según aseguró, no se ha producido, por lo que "no se va a fichar por fichar". El Sporting es el único equipo de Segunda que no se ha reforzado y a poco más de 24 horas para el cierre del mercado no se atisba incorporación alguna.

"No será una decepción para mí si no llega ningún jugador", manifestó Miroslav Djukic en su comparecencia previa al partido de Tenerife y en la que se habló más de la ausencia de refuerzos que del propio partido.

El técnico dejó entrever que repetirá alineación al afirmar que "es normal que haya pocos cambios cuando se viene de ganar" y añadió que el equipo está "cada vez más cerca" de lo que quiere. Si es así volverá a jugar con dos delanteros, Álvaro Vázquez y Djurdevic, de los que aseguró que ambos tienen "calidad, buenos movimientos y trabajo para el equipo", pese a que "aún pueden dar mucho más para el equipo".

Djukic dijo esperar que su equipo "juegue fuera igual que en casa". Del Tenerife consideró que "puede que le afecte el partido de Copa en lo físico pero en lo anímico saldrá reforzado porque ha competido muy bien" y dijo compartir la opinión de sus jugadores al señalar que será "un partido muy importante" al que van "con la mentalidad de equipo grande y a tratar de ganar".

Sobre la posición de Manu García, más escorado a la izquierda, Djukic explicó que quiere "que se meta hacia adentro para asistir a las puntas".