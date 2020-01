Lluís López, nuevo refuerzo del CD Tenerife

Lluís López Mármol (5/3/1997, Manresa, Barcelona) es el nuevo refuerzo del CD Tenerife, según ha informado este jueves el club blanquiazul en su web oficial, que precisa que el jugador llegará este viernes, a las 14:25 horas, al Aeropuerto de Tenerife Norte.

El joven defensa, formado en el RCD Espanyol, llega al equipo isleño cedido hasta el próximo día 30 de junio de 2020. En la presente temporada, en las filas del conjunto periquito, tuvo presencia hasta en 15 partidos oficiales: cuatro de LaLiga Santander, dos de la Copa SM el Rey y nueve de la 'Europa League' (incluida la fase previa). Además hizo un gol en la referida competición continental.

El nuevo refuerzo blanquiazul se desenvuelve la posición de defensa central y a pesar de su juventud, ya sabe lo que es competir en la máxima categoría del fútbol español. En LaLiga Santander contabiliza un total de diez partidos, cuatro de ellos en el transcurso de la actual temporada (tres en el once inicial y uno partiendo desde el banquillo).

Además, en la 19/20, ha tenido una alta participación tanto en la previa de la Europa League como en la fase de grupos de la referida competición europea, con nueve encuentros disputados, todos ellos de titular, y convirtiendo un gol ante el PFC Ludogorets Razgrad. También como integrante del RCD Espanyol suma seis participaciones en la Copa SM el Rey (dos de ellas en la actual edición) y una amplia experiencia en la Segunda División B, con casi un centenar de partidos.

Y su experiencia no concluye ahí, ya que igualmente sabe lo que es defender la camiseta de la selección española sub 19 en tres oportunidades (Portugal, Italia y Serbia). El nuevo zaguero blanquiazul hizo lo propio en las categorías sub 16 y sub 17. En su club de origen ejerció de capitán en diferentes equipos de las categorías inferiores.

De la mano del CD Tenerife tendrá la oportunidad de continuar progresando en su carrera, ya que podrá debutar en una nueva categoría para él dentro del fútbol profesional, como es la siempre competida y exigente Liga SmartBank.

El CD Tenerife aprovecha la ocasión para dar la bienvenida a Lluís López, al tiempo que le desea toda clase de éxitos deportivos y personales durante su etapa como jugador tinerfeñista.