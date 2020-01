El club trabaja en las salidas de Malbasic, José Naranjo y Robert Mazan

Tres nombres sobre la mesa y tres posibilidades abiertas: Robert Mazan, Filip Malbasic y José Naranjo. En estos momentos, la posibilidad de que abandonen la disciplina blanquiazul antes del cierre del mercado es real. Varias negociaciones están en marcha y el Tenerife espera concretarlas para dar viabilidad a las llegadas.

En el caso del atacante serbio es el Cádiz el club que se ha mostrado más interesado en hacerse con sus servicios. A Álvaro Cervera le seduce la versatilidad de un jugador capaz de desenvolverse por ambas bandas y como segundo punta. La exigencia inicial del club insular pasaba por que el andaluz se hiciera cargo de la ficha completa hasta junio y luego se comprometiera a ejercer una opción de compra en caso de ascenso por Malbasic.

Por Naranjo han preguntado varios clubes de Segunda, entre ellos Girona y Ponferradina. Ambos han reforzado ya la demarcación. En el día de ayer había conversaciones con un equipo griego que estaría dispuesto a sumarlo a sus filas. En este caso, lo más probable sería una cesión debido a la complejidad del traspaso que trajo al onubense al Tenerife en 2017.

Los dos jugadores más caros de la plantilla han visto con claridad durante el mes de enero que una salida es hasta recomendable para sus intereses. De ahí, su predisposición a aceptar alguna de sus propuestas. El caso de Mazan es distinto. Pertenece al Celta, que, junto con su agente, le busca nuevo acomodo. Si no surge un equipo para el lateral eslovaco, al Tenerife no le quedaría otra sino mantenerlo en plantilla hasta junio. No obstante, es de suponer que ese nuevo acomodo aparecerá antes del cierre.

Otras posibles salidas, las de Isma López y Miérez, se han ido enfriando por diferentes circunstancias. Entre ellas, que ambos forman parte de la enfermería blanquiazul. El delantero está a punto de abandonarla y se vería beneficiado por las salidas de Malbasic y Naranjo, si finalmente se producen.