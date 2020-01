Palmeros entre los más salvajes

Yoel de Paz y Moana Kehres fueron fichados recientemente por el Wild Trail Project, equipo Nike en España. Los oriundos de la Isla Bonita afrontan una temporada ilusionante en la que intentarán romper barreras fuera de las fronteras regionales, lejos de su zona de confort. Ambos son los únicos canarios en el reputado conjunto.

La exuberante naturaleza y abrupta orografía palmera, creadora de una interminable escuela de trail, puede presumir en este 2020 de tener a dos abanderados que pretenden colonizar cimas nacionales en este curso. Ellos son Yoel De Paz y Moana Kehres, trail-runners a los que le echó el guante el Wild Trail Project, equipo que aglutina a los atletas patrocinados por Nike España. A los jóvenes palmeros se les abre un horizonte prometedor lleno de senderos salvajes que intentarán domesticar.

Yoel, de alfombra roja

Yoel De Paz, de 21 años, natural de la Villa de Mazo, escribió su carta de presentación en un 2019 en el que metió codos en una media maratón de Transvulcania con el mejor cartel de su historia. Nombres internacionalmente conocidos como Luis Alberto Hernando, Cristofer Clemente, Alexis Sevennec, Ludovic Pommeret y Eduard Hernández sucumbieron ante la velocidad del local, que llegó al Refugio del Pilar por detrás de Aritz Egea y Daniel Osanz. Además, el de la localidad de las alfombras se llevó el triunfo en la media de Tenerife Bluetrail, Cabra y Bimbache Trail.

Después de innumerables lesiones y abandonar la práctica durante dos años, a Yoel le valió como acicate unas declaraciones del gomero Cristofer Clemente, que lo distinguió como uno de los atletas con mayor proyección en la montaña. En diciembre, el equipo Nike, a través del reputado José Antonio de Pablo Depa -una de las cabezas visibles del Wild Trail Project-, se puso en contacto con De Paz para firmarlo, el palmero, antes en Benahoarita Skyrunner y Old Peak, ni se lo pensó.

"En este deporte, como en la vida, nadie te regala nada. Después de muchas lesiones, sufrimiento y trabajo, consigo hacer realidad un sueño. Nunca me imaginé fichar por un equipo como este. Ahora, a disfrutar del momento y a corresponder la confianza que han depositado en mí con buenos resultados", comenta a EL DÍA.

Yoel fija como principal objetivo para este curso "seguir creciendo" y que los sueños "vayan en aumento" en un equipo en el que se ha encontrado a "una familia", completa el que será compañero de filas de Joel Aubeso, Mario Olmedo y Eduard Hernández Teixedor.

En su horizonte deportivo en 2020, la incursión en las Golden Trail Series Nacionales y pruebas como la OCC de la UTMB (Ultra Trail de Mont Blanc), Transvulcania y, si las fechas lo permiten, la Tenerife Bluetrail.

Moana, camaleón veloz

Estrena la mayoría de edad con la incorporación a uno de los elencos más potentes a nivel mundial. La alemana residente en La Palma, Moana Kehres, abandona -al menos de momento- el blanquiazul del Club Deportivo Hilera para vestirse de Nike de la mano del Wild Trail Project. La joven deportista, campeona en triatlón, carretera, bicicleta y montaña, se centrará en el trail-running para refrendarse como una promesa cumplida dentro de las fronteras nacionales.

"No me lo esperaba nada. Me llamó Depa y, cuando me lo dijo, me quedé sin palabras; creo que aún lo estoy asimilando. Tengo muchas ganas de empezar", afirma la palmera con ascendencia germana.

Moana se nutrirá de talentos tan contrastados como Silvia Puigarnau, Júlia Font, Marta Pérez, Mireia Pons, Yolanda Martín y María Beringues, todas ellas en el WTP. Con sus nuevas compañeras compartirá el primer cajón de salida en diferentes pruebas del calendario actual. Una de ellas, la Salomon Ultra Pirineu, cita que se celebrará el 3 y 4 de octubre y que supondrá un reto mayúsculo para la novel del equipo Nike. "Será la primera vez que corra tanta distancia; haré la de 36 kilómetros. Además, competiré en el Nacional de Campo a Través júnior -estrenará categoría después de un 2019 en el que fue cadete-. Estaré también en Reventón y Transvulcania; citas a las que no puedo faltar", enumera.

Cuestionada por si será la nueva Yngvild Kaspersen, nórdica que, inesperadamente, se llevó la Media Maratón de la Transvulcania 2019, reconoce que "no. Dudo mucho que destaque entre las élites que suelen venir a La Palma. Me servirá para seguir creciendo y ver dónde estoy, en lo que a nivel se refiere. De cara a un futuro, no sé, no voy a descartar nada", concluye.