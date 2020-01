Marcelinho Huertas: "Kobe Bryant era el ídolo de todos"

El brasileño Marcelinho Huertas entró y salió de la NBA por Los Ángeles. En el mítico pabellón Staples Center conoció a Kobe Bryant, con el que compartó equipo. Huertas llegó a Los Ángeles Lakers en agosto de 2015 y estuvo en el equipo que lideraba Bryant hasta 2017, aunque al final de la primera de esas dos campañas, Bryant puso fin a su carrera de 20 años en la liga profesional. Huertas siguió un año más en el conjunto de la conferencia oeste. Ayer, el jugador del Iberostar, grabó una valoración de la figura desaparecida en la web oficial de la entidad canarista. Para Huertas, ha muerto "el ídolo de todos" y "uno de los mejores de la historia".

"Ha sido una sorpresa, -dijo el base brasileño-, una tragedia, todos nosotros sentimos en nuestra piel como si le conociéramos, como si fuera un amigo, un compañero. Es un ídolo, uno de los mejores jugadores de la historia. En fin, morir en un accidente así cuando nadie se lo espera... es difícil encontrar palabras que puedan describir lo que sentimos todos. Pienso lo difícil que va a ser para su entorno, sobre todo para su familia, no solo por él, sino por su hija y más personas que han estado en el accidente y que seguramente eran de su entorno. Deseo que tengan ánimo sus personas más cercanas", aseguró Huertas.

"Tuve la suerte de estar cerca durante una temporada, convivir con él el día a día, sobre todo en los partidos. Todo el mundo lo miraba como un espejo, va a dejar una huella muy grande, su legado es aún mayor. Se ha ido demasiado pronto y sobre todo de una manera que nadie esperaba". La plantiulla canarista, como la de numnerosos equipos de todos los deportes en distintos puntos del planeta, guardó un respetuoso silencio durante 24 segundos, en honor al número que lució Bryant en su camiseta.

Reacciones interminables



Ayer siguieron sucediéndose valoraciones sobre la figura del mítico jugador. Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, dijo que Kobe "demostró una actitud que traspasaba el meter canastas" y que "probablemente marcó una época". Por su parte, Juan Carlos Navarro aseguró que "fue un día muy triste. Llegué a rezar para que fuera una 'fake new' (noticia falsa).... Y, cuando me levanté, me di cuenta que no, que todo seguía igual de triste. No termino de creer lo que ha sucedido", declaró. Rafa Nadal, que pidió un aplauso para Bryant, dijo que "Kobe ha sido una referencia para tanta gente y yo también he crecido viendo títulos de la NBA con él".