Mel: "Pudimos hasta perder"

Pepe Mel estaba descontento con el resultado obtenido en el derbi canario, que le supo a fracaso habida cuenta la superioridad numérica de los suyos. En su opinión primó la discrepancia con la manera de su equipo de intentar abrir el casi impenetrable sistema defensivo blanquiazul.

"Pues estoy decepcionado porque nuestra gente merecía otro esfuerzo y otro espectáculo diferente por nuestra parte", comenzó manifestando a los medios de comunicación. "A diferencia del día del Rayo Vallecano, en el que tuvimos ocasiones para marcar, pero las fallamos, la velocidad de balón no ha sido igual y cuando un equipo se encierra, es misión nuestra encontrar un hueco. Si el balón no circula rápido"...

El técnico madrileño lamentó que su equipo fue "muy previsible. No recuerdo ni un centro con opciones de remate. Solo ha habido un disparo peligroso desde fuera del área de Benito. No hemos hecho bien ninguna de las dos cosas y en los últimos 20 minutos nos pudo la ansiedad y nos hemos descolocado. Hemos podido hasta perder".

El preparador de la Unión Deportiva Las Palmas incidió en no poner paños calientes al desempeño de sus pupilos sobre el verde. "Hemos tenido un partido plano. Me voy con la sensación de que no hemos puesto lo necesario para tener d puntos más y el Tenerife, sí. Con 10, ellos han dado un plus y nosotros no lo hemos sabido hacer. Tenemos que hacer un poquito más, ser más agresivos en el ritmo. Tan lentos, va a ser muy complicado que los rivales se descompongan. Debemos meternos en el partido y que el público se enganche", alertó el técnico palmense.

Cuestionado por si se siente preocupado con las sensaciones que destila últimamente Las Palmas, Mel indicó que el de ayer "era un partido en el que pones en el campo todo el arsenal que tienes. Era un encuentro para Aridai, Cedrés o Drolé, pero no los tenemos. Todos los demás debemos dar un plus y creo que hoy nos ha faltado. Con 70 minutos en superioridad debemos dar un poquito más: es de concepto. No me creo que mis jugadores no sean capaces de transportar el balón mucho más rápido, o que no encuentren el hueco para disparar. Hemos estado bastante pastosos", comentó.

En la misma línea argumentativa, el madrileño afirmó que "no diría que la energía es negativa. El equipo perdió en uno de los mejores partidos que hicimos -contra el Real Zaragoza- y el otro día empatamos -frente al Racing de Santander- en un choque en el que tuvimos que dar mucho más. Pero yo soy alguien que siempre quiere lo mejor y cuando uno es deportista, debe aspirar a lo máximo. Yo no me conformo con estar en mitad de la tabla. Estamos en un club grande y debemos luchar por algo más. Yo no he visto que hoy hayamos dado un poco más para conseguir dos puntos más".

Empero, negó la mayor en cuanto a falta de hambre. "No, son conceptos. Que la portería circule más rápido, disparar más desde fuera? Lo trabajaremos para que no vuelva a ocurrir. Si el balón va demasiado lento, el rival no suda", argumentó.

Mel aguarda por algún que otro fichaje invernal más, dado su respuesta ante la cuestión de mercado. "Hemos dicho lo que creemos que deberíamos mejorar. Eso nos llevó a Aridai. Fede Varela todavía no está, hoy -por ayer- nos pudo cambiar el partido, pero entró al mismo ritmo que los demás. A Tana también le ha pasado: era algo previsible. Tenemos mucha gente fuera y se nota. Necesitamos cosas y el club ya lo sabe. Imagino que está trabajando para hacerlo posible, aunque no es sencillo".

E incidió en el encuentro del atacante grancanario Tana. "Está como preveíamos. Es su primer partido de la temporada y no esperábamos que nos fuera a resolver los problemas. Nos puede ayudar, tiene instinto de buen futbolista y hay que cuidarle. Es igual que Fede, espero más de él", cerró el entrenador amarillo.