El deporte mundial, consternado por la muerte de Bryant

Este domingo, a última hora de la tarde, se conocía la noticia del fallecimiento del exjugador de la NBA Kobe Bryant. Un accidente de helicóptero truncaba la vida del deportista de 41 años, que estaba casado y tenía cuatro hijas. Así, han sido muchas las figuras tanto del deporte internacional como del panorama nacional las que han querido dejar sus mensajes de condolencia en las redes sociales.



El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha lamentado el fallecimiento en Twitter. Sánchez ha asegurado que es "una trágica noticia" para los aficionados que aman el baloncesto y la NBA". "Competidor insuperable, siempre lo recordaremos enchufando canastas imposibles. Descanse en paz", ha escrito en Twitter.







Ha muerto Kobe Bryant. Una trágica noticia para quienes amamos el baloncesto y la NBA. Competidor insuperable, siempre lo recordaremos enchufando canastas imposibles. DEP. pic.twitter.com/b5GUCJHmBm — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 26, 2020

Beyond devastated... my big brother... I can't, I just can't believe it — Pau Gasol (@paugasol) January 26, 2020

El baloncesto español está en shock por una noticia que jamás habría querido leer.



Despedimos con enorme tristeza a un jugador único y un amigo incondicional de nuestro país. DEP Kobe Bryant, nunca olvidaremos cómo engrandeciste nuestro deporte. pic.twitter.com/O5l4fZzWW6 — Baloncesto España (@BaloncestoESP) January 26, 2020

Horrible noticia, aún rezando para que sea un error macabro. Un deportista y una persona enorme. No puede ser verdad. Terrible fin de semana para el baloncesto #DepKobe — Jorge Garbajosa (@jgarbajosa15) January 26, 2020

"Mentalidad ganadora"

Mundo del fútbol

No ha sido el único, jugadores han hecho los propio, comoPor su parte,, fallecido en un accidente de helicóptero cerca de Los Ángeles (Estados Unidos), y aseguró que el deporte de la canasta "está en shock" en nuestro país por la pérdida de "un jugador único". "por una noticia que jamás habría querido leer. Despedimos con enorme tristeza a un jugador único y un amigo incondicional de nuestro país. DEP Kobe Bryant, nunca olvidaremos cómo engrandeciste nuestro deporte", dijo la FEB en su cuenta oficial de Twitter.En la misma red social, el presidente de la Federación,, dijo que la noticia convierte a este fin de semana en algo "horrible" para el mundo del baloncesto. "Horrible noticia, aún rezando para que sea un error macabro.. No puede ser verdad. Terrible fin de semana para el baloncesto", escribió Garbajosa.Además, el italiano, seleccionador español de baloncesto, reconoció a la Agencia EFE tras conocer la muerte de Kobe Bryan en un accidente de helicóptero quey destacó que era un jugador "increíble en sus cualidades técnicas y, sobre todo, en su"."Era un jugador increíble en sus cualidades técnicas y, sobre todo, en su mentalidad ganadora. Un jugador con una obsesión para ganar y una autoexigencia y una capacidad de levantar la exigencia de todos los que le rodean que era realmente tremenda", explicó el también técnico asistente de los Toronto Raptors de la NBA."Es una noticia que nos ha dejado a todos sin palabras. Kobe ha sido un referente. Lo es todavía., y su mensaje de felicitación al amigo, rival en este caso, ha sido una muestra del gran deportista que ha sido", recordó a Efe el técnico italiano."Este es el legado que Kobe deja. Recuerdo a un niño pequeño, casi más pequeño que el balón, que tiraba a canasta antes de los partidos en los que su padre, Joe Bryant, jugaba. Y en mis inicios en Italia, y lo hemos hablado con él también a veces. Él seguía hablando además perfectamente italiano. Las dos o tres veces que hemos coincidido, ha demostrado una capacidad increíble de retener también ese idioma", explicó Scariolo."Y me acuerdo de él -continuó- en este caso como desde ya tan pequeño, la pasión del juego la tenía dentro. Es la imagen que se me queda dentro de la emoción que todos tenemos aquí en el equipo, los jugadores que lo han conocido perfectamente.. Y otros también de nuestro equipo. Es decir es un golpe tremendo".El Real Madrid, por su parte,de baloncesto Kobe Bryant en un accidente de helicóptero, a sus 41 años, en la pérdida de una "leyenda" que "ha conmocionado al mundo del deporte".En pleno partido de Liga del Real Madrid en Valladolid, el club emitió un comunicado tras confirmarse la noticia del fallecimiento de Kobe Bryant lamentando la pérdida de un deportista que hizo historia. "El Real Madrid lamenta profundamente el fallecimiento de Kobe Bryant,. El club quiere transmitir sus condolencias a sus familiares y amigos por esta pérdida que ha conmocionado al mundo del deporte".