Mel: "Me asombra un poco el puesto que ocupa el Tenerife"

Pepe Mel afrontó de manera muy directa los temas que han sido motivo de especulación durante la semana, la ausencia de Jonathan Viera y la inclusión en su lista de convocados de Tana.

Mel recela del Tenerife, a pesar de los nueve puntos que separan a ambos equipos. "A mí me asombra un poco el puesto que ocupa en la tabla. Todos al principio de temporada apostábamos que estaría más arriba. Ha perdido partidos en los que lo ha hecho francamente bien. Perdió en Huesca haciendo un partido bastante digno, tienen buenos futbolistas y mantienen una idea de juego (...) La clasificación en el derbi no importa, lo que importa es el estado de ánimo. Te juegas el sentimiento de la afición", explicó Mel, antes de entrar en más detalles sobre el equipo blanquiazul.

"Tienen futbolistas de un gran nivel, como Aitor Sanz y Luis Milla en el centro del campo. Suso tiene un plus más cuando juega contra la UD". El técnico amarillo también se refirió al papel de Suso. "Que un jugador sea capaz de liderar a un vestuario para jugar contra un equipo significa que tiene marcada esa fecha en rojo. Tenemos que montar un equipo en el campo con intensidad. Los derbis se pueden hacer pastosos porque el juego no fluye y, para nosotros, cuando fluye el juego es más positivo", expuso.

Pero la debilidad de Mel es Rubén Castro. Afronta su décimo compromiso regional. "Siempre que está Rubén en el campo pienso que va a estar acertado, es un especialista del gol. Son muchos años junto a él y siempre ha hecho lo mismo. Sé lo que le puedo pedir y sé lo que me va a dar". Mel no quiso hablar de las bajas de su equipo. "Soy el líder y nadie sigue a un líder derrotado. Con todo eso que hemos hablado, el equipo tiene 34 puntos, ha estado entre los seis primeros, compite y combate", dijo el madrileño.



Viera, Araujo y Tana



Mel no dejó dudas ni resquicio a la especulación. "Lo mejor que nos puede pasar es no hablar más de Jonathan Viera, tenemos que mirar hacia el futuro y no empeñarnos en hablar sobre Viera. No le beneficia a nadie, ni a él ni a los demás. Es así de claro. Tenemos muchas cosas por las que competir y tenemos que centrarnos en eso", empezó diciendo el entrenador madrileño, ajeno a los rumores del posible concurso del mediapunta en el derbi de esta tarde.

Sin embargo, el entrenador de la Unión Deportiva, sumó a la escena a Tana, que tendrá ficha para debutar ante el Tenerife. Otro nombre propio fue el de Araujo, cuyo traspaso al AEK no es oficial. "En lo que a mí respecta sobre Sergio [Araujo] y por lo que dice el club, tenemos que esperar. No tengo información. Por lo demás, están todos convocados para el partido. Tana está citado. El número o el dorsal que vaya a llevar no me corresponde decirlo", afirmó. aseveró el estratega.

Mel ha insistido en el trabajo psicológico. En estas batallas, la motivación no se negocia. "Tuvimos una charla en el vestuario porque tenemos mucho canario y eso es un orgullo para el club y ciudad. Tenemos muchos. Creo que ellos solos se retroalimentan a la hora de preparar un partido así. Tenemos a Fabio, que lleva aquí desde categoría Infantil, y ha vivido el derbi en otra categoría. Benito juega el primer derbi, pero también están los Eric, Álex, Aythami, Kirian, Pedri, Deivid... Todo eso hace que el partido sea especial. Si un entrenador tiene que motivar a un canario para jugar el derbi, estamos jodidos", terminó diciendo.