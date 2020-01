Desde la cabeza de Tercera

Dentro de lo imprevisible que resulta un partido de esta índole, hay aspectos tácticos que se dejarán entrever, al menos, de partida. En base al sistema que pondrá Pepe Mel sobre el verde del recinto de la Calle Fondos de Segura, Kiko De Diego no descarta que Rubén Baraja repita con tres en el medio, tal y como hizo ante el Valladolid. Eso le aportará "equilibrio", ítem que ha instaurado el Pipo en el cuadro birria, según apunta un José Juan que subraya a jugadores como Suso y Pedri, adalides que pueden romper el partido a base de "desborde y desequilibrio".



El Tenerife llega mejor



Para ambos técnicos, los birrias llegan mejor al envite de esta tarde. El hecho de haber ganado en la última jornada liguera frente al Girona y, días más tarde, conseguir el billete para los octavos de final de la Copa del Rey frente al Valladolid, multiplica la confianza de los blanquiazules. "El haber ganado en Copa, supone una inyección de moral tremenda para el Tenerife; cuando superas a un equipo de Primera, te das cuenta de que le puedes ganar a cualquiera", dice Almeida. No obstante, De Diego, puntualiza que los amarillos también llegan "con buenas sensaciones. Si bien es cierto que la Unión Deportiva no ha ganado hace cuatro partidos, también ha perdido uno de ocho".



Puzle en la medular



De partida, y en base a los sistemas con los que pueden salir amarillos y blanquiazules, Kiko de Diego apuesta por un 4-2-3-1 y 4-4-2, respectivamente; no obstante, no descarta que Rubén Baraja "refuerce el centro del campo con tres medios -como contra el Valladolid-. Si es así, se produciría un puzle perfecto donde cada jugador tendría su pareja de baile, a excepción de la referencia de cada equipo que estaría con los dos centrales contrarios". En este sentido, Almeida enaltece el "equilibrio" que tiene el Tenerife del Pipo; un equipo más "efectivo y práctico a la hora de jugar", apostilla el técnico merengue.



La posesión, para los locales



"Tener la pelota es importante siempre y cuando le hagas daño al rival. Muchas veces oigo que con la posesión se protegen, ¿entonces para qué la quieres?", reflexiona José Juan, quien valora positivamente el ideario futbolístico del nuevo míster tinerfeñista. Por su parte, Kiko no tiene dudas: "Creo que el CD Tenerife pondrá un sistema de ocupación, es decir, el que propicia que la posesión del balón, y por lo tanto la iniciativa, la tenga el contrario, fomentando así la creación de espacios libres para aprovechar la velocidad de sus jugadores. Por contra, la UD Las Palmas, "es un plantel que propone una elaboración más lenta", apunta el preparador marinista.



La velocidad es un grado



Los dos entrenadores coinciden en subrayar la verticalidad en su análisis y apenas le conceden relevancia al hecho de manejar el partido con la posesión de pelota. Para el tinerfeño, será vital el hecho de que los visitantes "roben lo más cerca de la portería y salir rápido para aprovechar los espacios creados ante el ataque rival. En definitiva, el Tenerife intentará trabajar los espacios a la espalda de los centrales rivales, aprovechando que es un equipo más vertical que Las Palmas". En esa misma consideración, Kiko alude a jugadores que actúan como estiletes por las alas: "Nahuel es un jugador fundamental por su velocidad"; no obstante, no descarta la presencia en el once inicial del canterano "Elliot u otro mediocentro".

Por la derecha, la titularidad de Suso Santana la dan por hecha ambos técnicos. Para Almeida, técnico del futbolista de Taco durante su periplo en el extinto Fuerteventura, "es un jugador elemental en este tipo de partidos. Suso es de los que se suele crecer ante estos escenarios; es de los que tirará del equipo. Siempre es clave pero, en derbis, lo es más", añade el grancanario.



Rubén y Joselu, de y a la espalda



Anexándolo a su puntualización anterior, el entrenador del Tenisca concibe a Rubén Castro como "el hombre importante en Las Palmas. Al final, Pedri te da mucho fútbol y desequilibrio, pero Rubén le da la finalización que precisa el equipo". El delantero capitalino también es protagonista en la lupa del preparador del Marino: "Utilizará su juego de posesión, cuyo objetivo será mantener el balón, no solo de manera vertical, sino también horizontal". Del mismo modo, éste diferencia entre el escenario que puede desencadenar que Pedri juegue por dentro o por fuera. En el segundo caso, Mel "optará por poner a Kirian por delante de los dos mediocentros", conjetura.

Tanto Almeida como De Diego reseñan el gol que hizo Joselu en su debut con la elástica blanquiazul, el miércoles ante el Valladolid. "De los cinco desmarques que hace referencia el maestro Bielsa -recepción con giro perfilado, a la espalda del rival, al costado del rival, contra-anticipando y por detrás del rival con pase aéreo-, el que más realiza es el de caída a la espalda de centrales, con una determinación importante a la hora de llegar al remate, rápido y con una finalización al primer toque de gran calidad", sentencia el de Granadilla de Abona.



Un detalle como detonante



Más allá de individualidades, sistemas de juego, bajas y fichajes, los dos titulados coinciden al valorar que "cualquier detalle podría definir el resultado final" del partido de esta tarde, así como que "el equipo que se ponga por delante en el marcador, tendrá mucho ganado", matiza José Juan Almeida.