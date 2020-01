"Baraja rima con el Tete no baja"

1. No, yo creo que años sin derbi hemos tenido un montón. Podemos estar nosotros en Primera y ellos en Segunda y no pasa nada (ríe). Pero cantarle a Las Palmas es más importante, imprescindible.

2. Es una pregunta difícil. Pero el jurado no delibera y no se pelean entre ellos. Los periodistas, sí.

3. Manolo Peña. Nos llevaríamos bien con todo el mundo y no nos meteríamos en charcos. Seríamos políticamente correctos.

4. Les diría lo que le digo a mi gente, cuando salten al campo piensen en la camiseta que defienden, a quién representan y por qué están jugando.

5. Suso Santana. Es la bandera y el sentimiento del Tenerife.

6. Pedri. Tampoco es que yo los siga mucho, no pierdo el tiempo. Pero por lo que dicen. Además, es de aquí. Será bueno.

7. Da para un tema de sentimiento y de pena.

8. Con Miguel Concepción. Porque no te puedes desahogar. No puedes cambiar nada. Los concejales van y vienen.

9. El problema es que no funciona. Pero si hay que decir uno, sería Luis Milla. También digo que con el Tenerife de Rubén Baraja, que es más de carácter que de fútbol , Aitor Sanz.

10. A José Naranjo. Porque da el perfil. Si tuviera que calificarlo diría que es diferente. Podriamos hacer buenos números con él.

11. A Ortolá. Como ya te pone el alma en un puño y levanta al público de sus asientos en esos despejes al límite (ríe).

12. Para mandar a la Fufa, por edad, sería a la vieja guardia. Pero no querría decir Carlos Ruiz ni ninguno de esos porque sostienen al equipo. Me pega Alberto, que es un hombre poco movible. No le pidas mucho movimiento. Pero no por edad. Le daría el trombón, fíjate.

13. Las rimas en -on son recurrentes. Con Concepción rima dimisión. Por no ser original.

14. Baraja rima con el Tenerife no baja.

15. Rubén Castro, te creíste un astro.

16. Blanquiazul, sentimiento, pasión y locura.

17. De preparador físico, por la capacidad que tiene para los movimientos.

18. A la afición.

19. El día de la marmota.

20. El fútbol de pie, la final de murgas sentados. La pasión del fútbol, entendiendo la seguridad, se saborea mejor de pie.