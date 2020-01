"El Tenerife ha sabido jugar mejor los derbis"

¿ Qué presentimiento tiene en la cuenta atrás hacia el derbi?

Uno siempre es optimista. Siendo presidente de un equipo de fútbol como la Unión Deportiva Las Palmas, tienes que aspirar a intentar ganar cada fin de semana; y si se trata de un derbi, más.

Se supone que, por su situación clasificatoria, el Tenerife llega más necesitado. ¿Lo comparte?

Queda mucha Liga. El derbi de la segunda vuelta llega muy pronto y los dos equipos tendrán tiempo para reconducir su situación. No creo que sea una cuestión de necesidad. Sí es cierto que, normalmente, los derbis suelen marcar una tendencia, sobre todo positiva para el que gana. Al que obtenga la victoria, posiblemente le irá mejor en lo venidero. Pero ocurra lo que ocurra, este sábado ni se ascenderá ni se descenderá. Más allá de lo que representa por la rivalidad que hay, es un partido que solo valdrá tres puntos en la tabla.

¿Intuyó que el Tenerife iba a verse metido en la carrera por alejarse de los puestos de descenso?

No es normal que esté en la situación en la que se encuentra con la gran plantilla que tiene. Hay circunstancias adversas que se han unido y que, al final, han complicado un poco el devenir de la temporada, pero estoy convencido de que el Tenerife saldrá tranquilamente de esa situación y se colocará en puestos cómodos. También lo veo como un candidato a jugar el playoff de ascenso.

¿Seguro?

Está todo muy junto. Está a once puntos del sexto. Quedan muchos partidos y esto es muy largo. Es cuestión de seguir trabajando. Además, ha tenido un buen inicio de año en términos deportivos.

¿Qué blanquiazul le gusta?

El Tenerife tiene un buen plantel y eso es porque tiene jugadores que a cualquier equipo de esta categoría le gustaría tener.

Hábleme de la UD Las Palmas. ¿A qué achaca la alternancia de rachas de resultados?

Básicamente, a que no hemos tenido continuidad por los problemas con las lesiones. En algunas semanas llegamos a tener doce o trece jugadores lesionados. Y para un equipo como la UD Las Palmas, eso es muy complicado. Si al Madrid o al Barcelona le quitas doce o trece jugadores, también tendrían problemas para competir. Y así y todo, estamos en una zona cómoda de la tabla clasificatoria. Lo que hace falta ahora es que, a medida que se vayan recuperando todos esos efectivos, que afortunadamente es lo que está sucediendo, vayamos compitiendo a un mejor nivel y de una forma más continuada.

¿Qué mérito le otorga a Mel?

Muchísimo. Pepe se ha adaptado perfectamente a la filosofía del club. Nos ha ayudado muchísimo a sobrellevar toda esta situación anómala de jugadores lesionados. Algunos han pasado por el quirófano dos veces, como Raúl Fernández o Sergio Araujo. Y el míster siempre ha sido optimista, ha visto la botella medio llena y nos ha ayudado a sobrellevar todo esto. Ha sabido gestionar el vestuario con estas complicaciones y obteniendo los puntos que nos tienen ahora en una zona tranquila.

Si finalmente no pueden contar más con Jonathan Viera, ¿qué efecto cree que tendrá su baja?

Estamos esperando a ver si hay posibilidades de que se reincorpore al equipo con la ampliación de su cesión, pero si no es así, tendremos que vivir sin él. Ningún equipo que se encuentra en la clasificación por encima de la UD Las Palmas cuenta con Jonathan, y están ahí. Es un jugador muy importante, pero hay vida más allá de él.

¿Hay alguna opción de que pueda participar en el derbi?

Si nos extienden la cesión, sí. Pero tendría que ser una cesión hasta junio, no solo para este partido. Estamos trabajando en ello. El problema lo tenemos con el entrenador del Beijing Guoan, porque Jonathan quiere seguir aquí.

Comenzó la temporada situando el objetivo en los 50 puntos. ¿Lo mantiene a estas alturas?

Sí. Todavía nos quedan 16 por conseguir, y son muchos. Habrá que intentar sumarlos lo antes posible. Y si lo conseguimos, estoy seguro de que tendremos la posibilidad de cambiar el objetivo y mirar a horizontes mejores.

La temporada pasada, siendo un equipo procedente de Primera, se exigieron el ascenso por la vía directa. ¿Qué enseñanza extrajo?

Que hay que poner objetivos a corto plazo. En una categoría en la que el último le puede ganar al primero, o en la que el Cádiz, que parecía que se iba a salir de la clasificación, ya no es el líder, aprendes a tener paciencia y a seguir trabajando, porque es al final cuando se recogen las notas en función de todo lo que has hecho y dejando bien a las claras qué es lo que te corresponde. En el fútbol, el dinero no lo es todo; tienes que adaptarte a la categoría en la que estás.

¿Lleva la cuenta de los derbis que ha vivido como presidente?

Llevo quince años en el cargo, pero no en todas las temporadas coincidimos con el Tenerife. Serán en torno a siete en cada campo (mañana llegará al decimosexto).

¿De cuál guarda un mejor recuerdo?

Me supo a victoria el derbi del empate en el último minuto con el gol de Marcos Márquez, y también guardo un grato recuerdo de los dos que ganamos en casa.

Son dos victorias en los quince derbis que lleva como presidente de Las Palmas. ¿Qué lectura saca?

Ahí están los números. Al Tenerife se le han dado mejor los derbis que a la UD Las Palmas. Es más, en la temporada en la que nosotros ascendimos a Primera, no ganamos ninguno. Bajo mi presidencia está más que demostrado que el Tenerife ha sabido jugar los derbis mejor que la UD Las Palmas

Tendrá ganas de disfrutar de un triunfo holgado.

A tanto no aspiro, sino a que los puntos se queden en casa. No me aventuro a dilucidar cuál puede ser el resultado y mucho menos a hablar de un triunfo abultado. No sería serio por mi parte.

Le pregunto por Pedri. ¿Cuándo le hablaron de él por primera vez?

Cuando lo trajimos a nuestro club ya me comentaron que era una joya, que iba a ser un futbolista muy importante; y el año pasado seguí su evolución y comprobé que era verdad todo lo que me habían dicho. A partir de ahí, te queda la incertidumbre de saber cómo va a funcionar en el fútbol profesional, y la verdad es que compite como el que más. Pedri es una sorpresa grata para la afición futbolera que, además, ama el fútbol canario.

Se suele criticar al Tenerife por no haberlo descubierto antes.

Pero no lo veo justo, porque es muy complicado acertar en todos los futbolistas y que no se te escape ninguno. No es solo que el Tenerife coja jugadores de Las Palmas o al revés, sino que tenemos a los clubes más importantes de nuestro país compitiendo con nosotros para llevarse a chicos de nuestras canteras. Al final, la capacidad que tienen Tenerife o Las Palmas es la que es, y con eso no podemos parar todas las salidas que existen de futbolistas de nuestra tierra. En este caso, Pedri vino a la UD Las Palmas, pero también hay jugadores de la cantera de la UD Las Palmas que han ido al CD Tenerife.

¿Es más que un joven jugador con mucho talento?

Es una magnífica persona, un chico muy profesional que se ha tomado todo esto muy en serio, pero tiene un talento futbolístico que está por encima de la media.

¿Qué futuro le augura?

Firmó un contrato importantísimo con el FC Barcelona y espero que el día que le toque vestir la camiseta de ese equipo, triunfe y siga creciendo.

¿Ve venir más casos similares?

Atisbamos jugadores de muchísimo nivel. Seguimos creyendo en nuestra cantera, seguimos invirtiendo en ella y, afortunadamente, cada temporada solemos subir algunos jugadores al primer equipo. Eso significa que el trabajo que se viene desarrollando por parte de Tonono (director de Formación y Captación de la UD Las Palmas) es bastante bueno.

¿Hay alguna pauta marcada en el club para que en cada temporada suba un número mínimo de canteranos al primer equipo?

No, pero es lo que nos gusta. Los canteranos no están en una nevera que abres para cogerlos. Los canterano salen. Tú trabajas con ellos y hay unos jugadores que salen antes y otros que salen después. Y también hay años en los que no sube ninguno, porque no has visto a nadie con el perfil que buscas. Pero lo que no podemos hacer es dejar de trabajar. Y aquí trabajamos por la cantera para intentar obtener frutos.

Y que el entrenador del primer equipo se atreva con ellos.

Claro. Si no tienes un entrenador del primer equipo que sea lo suficientemente valiente para aceptar tu filosofía y demostrarla con sus hechos, poniendo a esos chicos en el escaparate, no habrá valido de nada el trabajo realizado en la base. Y nosotros tenemos la suerte de que Pepe Mel cumple a rajatabla ese espíritu de la UD Las Palmas de surtirse de canteranos.

Volvamos al Tenerife. Siempre ha elogiado la trayectoria de Miguel Concepción. Concretamente, ¿qué destaca de su gestión?

Ha tenido la suerte de tener continuidad en su trabajo. En los clubes, si los máximos dirigentes no tenemos continuidad en el tiempo, es muy complicado que podamos sentar unas bases. Miguel le ha dado al Tenerife el punto de profesionalización que necesitaba y que requiere LaLiga. Los nuevos tiempos nos obligan a profesionalizar a nuestros equipos, y en este caso, Miguel lo ha hecho. Por otro lado, tuvo la desgracia de descender a Segunda División B después de haber estado en Primera y supo recomponer la situación para que el equipo volviera al fútbol profesional. Además, ha reducido la deuda. Tiene bastantes cosas a su favor pero, evidentemente, tiene el problema que sufrimos todos los que llevamos muchos años en nuestro puesto: el desgaste.

¿Eso es lo que le transmite?

Siempre me transmite que tiene fuerzas y ganas, y que quiere llevar al equipo a Primera.

En los últimos meses ha ido cogiendo forma una alternativa a Concepción liderada por Corviniano Clavijo y José Miguel Garrido. ¿Qué referencias tiene?

Conozco a Corviniano Clavijo, por supuesto, y sé que José Miguel Garrido es un profesional de la gestión deportiva que ha estando en diferentes clubes de fútbol. Los ha cogido en situaciones complicadas y los ha sacado adelante.

¿Imagina un relevo continuista de Miguel Concepción?

Me gustaría que no hubiese un relevo en el Tenerife, porque me une una magnífica relación con el actual presidente. Por lo tanto, ocurra lo que ocurra, que sea lo mejor para el club y su afición

¿Sigue siendo accionista?

No, ya no.