"Ganar un derbi vale doble y hasta triple"

Pocos delanteros habrán debutado con tan buen pie como Joselu Moreno. En su primera aparición como blanquiazul, como titular y ante un Primera, logró estrenar su casillero de goles y se fue aplaudido del Heliodoro. Como la esperanza que es de acabar con la carencia de efectividad en esta faceta. Comoquiera que en el fútbol no hay tiempo, y menos en el mercado de invierno, su segundo examen es aún más exigente: el derbi.

¿Qué tal se está sintiendo en su entrada al CD Tenerife?

La verdad es que estoy muy contento. Solo tengo palabras de agradecimiento para los compañeros, el cuerpo técnico y la afición por el trato que me han dado. La verdad es que, a nivel grupal, la victoria ante el Valladolid nos da ánimo. Los compañeros que no estaban disfrutando de tantos minutos tienen otra oportunidad de demostrarle al míster que pueden ayudar. Eso es positivo.

El guion de su debut parecía escrito por usted mismo.

La verdad es que no me quejo, aunque los inicios se me suelen dar bien. Espero que sea el comienzo de una buena racha. Vengo con mucha ilusión, con mucha hambre.

¿Se siente preparado para repetir en el once contra la UD Las Palmas?

Sí, estoy a tope. Le he dicho al míster que pensaba que me iba a encontrar un poco peor porque llevaba cuatro meses sin jugar y, aunque entrenes y te cuides mucho, no es lo mismo que competir. Me siento bien y en perfecto estado.

Del derbi se vendrá hablando en el vestuario desde el pasado lunes.

Sí que se había hablado del derbi, pero estábamos centrados en el partido de Copa. Sabíamos que ganando al Valladolid ya optábamos a que nos tocara un grande y esperemos que así sea en el sorteo. Ya después del encuentro, sí que pensamos del todo en Las Palmas. Tenemos dos días para prepararlo bien, la gente está muy ilusionada y lo que queremos es poder darle una alegría a la afición.

¿Quién le ha hablado de los derbis canarios?

Suso, Dani (Hernández), Carlos (Ruiz), Aitor (Sanz)... La verdad es que los veteranos ya me han contado. Es un partido especial para la Isla, en el que no solo vale jugar bien. Hay que ganar, sea como sea. Lo tengo claro y espero aportar desde donde me toque.

Usted ya vivió el duelo asturiano entre Oviedo y Sporting. ¿Cómo es?

Es algo impresionante, uno de esos partidos que se te queda marcado. Disfruté porque lo ganamos y espero que aquí también pueda vivirlo.

¿Tiene ventaja la UD Las Palmas por no haber jugado Copa del Rey?

Hay que ser realistas, algo de ventaja tiene. Nosotros vamos a tener dos días después de un partido exigente contra un Primera División. Ellos llevan toda la semana pensando en el derbi. Pero creo que llegaremos bien, frescos, listos para competir. Hay que intentar ganarles.

También es cierto que la victoria copera aporta energía.

Esto también suma. Vamos con mucha confianza, queremos llegar con un buen nivel competitivo y tratar de hacer un buen partido para traernos los tres puntos. Esperamos confirmar la dinámica.

¿Valen doble estos partidos?

Los derbis valen doble y hasta triple. Por la situación en la que estamos, justo por encima del descenso. Sería un golpe moral muy bueno si lo ganamos. Sumaríamos tres puntos, en el campo del eterno rival y nos permitiría convertir en un fortín el Heliodoro contra el Sporting. Sería una gran inyección moral para el equipo.

Joselu en un lado, Rubén Castro en el otro.

Si no está Jonathan Viera, que alguna posibilidad he escuchado que tiene, recuperan gol con Rubén Castro. Ya lo conocemos todos. Pero nosotros también tenemos buenos jugadores y tenemos que confiar en nuestras posibilidades y centrarnos en lo que podemos hacer, no en lo que hagan ellos.

Fijémonos en usted. ¿Cuál es su objetivo personal?

Quiero volver a ser ese Joselu del Lugo (anotó 23 goles en su mejor temporada) y vengo con mucha hambre. Al final, quieras o no, me he quitado un peso de encima marcando el primer gol en el primer partido".

¿Qué le ha aportado Rubén Baraja al equipo?

Tan solo llevo una semana aquí y lo que más me sorprende es el cambio importante que se ve. Toda la plantilla cree en el míster. Si dice una cosa, la gente lo hace. Espero no equivocarme si digo que creo que la dinámica va a ir hacia arriba y ojalá así sea, para no sufrir tanto y lograr holgadamente la permanencia. Ya me extrañaba que el Tenerife llevara tan pocos puntos viendo el equipo que hay.