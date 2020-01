Claudio García: "Sabemos que la imagen que hemos dado el último mes no es la nuestra"

Cuatro derrotas seguidas han minimizado la impronta del Ciudad de La Laguna Tenerife en sus primeros pasos en la Liga Femenina Endesa. Aún así, las de Claudio García siguen en puestos de playoff y se han conjurado para salir del "bache" generado, principalmente, por diversos problemas físicos. "No creo que nos suceda nada en concreto, solo que estamos pasando un bache deportivo que proviene de una programación en la que estaba pronosticado un bajón físico a finales de diciembre y comienzos de enero", explica el técnico, ya que su equipo "no podía estar toda la temporada como la empezó".

"El tener que parar varias jugadoras como Vionisse, Moss y Weaver tanto tiempo en el día a día ha provocado que, cuando quisimos subir de nuevo las cargas y a su vez el nivel, no lo pudimos hacer, lo que nos ha hecho ir un poco más despacio", argumenta el preparador de las moradas, que se lamenta del procedimiento elegido. "Intentamos disimularlo ante Lugo, Araski, Promete y Gernika, pero acabó siendo peor. Debimos pararlas totalmente dos semanas y no sufrir sus problemas en cinco", explica. Para mañana, ante el Casablanca, García es optimista. "Por suerte somos muy ambiciosos y esta ha sido la mejor semana de entrenos en los últimos dos meses. Las chicas están deseando volver a competir a su nivel. Son conscientes de que la imagen dada el último mes no es la nuestra, y queremos volver a la del inicio", dijo.