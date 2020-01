Rubén Castro vaticina un 2-0

Rubén Castro será la gran novedad en el derbi de Las Palmas. "Por fin he vuelto tras cuatro meses. Tenía muchísimas ganas. Me encontré bien y voy poco a poco. No tuve dolor, que era lo más importante", comentó respecto a su reaparición en Santander. Dispuesto a jugar de inicio ante el Tenerife, el atacante amarillo asegura que "estos partidos motivan solos, por lo que se vive durante la semana". Su objetivo, como es lógico, será "la victoria del equipo", pero también le gustaría colaborar de forma decisiva en ello. "Quiero marcar", dijo antes de vaticinar "un 2-0".