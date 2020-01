Una ronda antes del derbi

La Copa del Rey nunca ha sido la competición del Tenerife. No se le da. En muchas ocasiones ha caído a las primeras de cambio. Incluso ha sufrido más de un sonrojo. Pero de cuando en cuando se le presenta una oportunidad de brillar, de acercar a un grande al Heliodoro Rodríguez López y darle una alegría visual a su sufrida afición. Como no se puede pedir todo, esas ocasiones suelen coincidir con temporadas en las que debe extremar las precauciones en Liga y no despistarse. Tal es el caso.

La visita del Real Valladolid al feudo capitalino se presenta como una oportunidad de acceder a los octavos de final y presentarse en el sorteo del viernes con la esperanza de que el siguiente rival sea Barcelona, Real Madrid o Atlético de Madrid. Las arcas económicas de la entidad serían las grandes beneficiadas de semejante premio. Pero con el derbi como telón de fondo de la semana, el intento deberá fraguarse con muchos suplentes sobre el terreno de juego.

Así, Rubén Baraja reservará a la vieja guardia (Dani Hernández, Carlos Ruiz, Aitor Sanz y Suso Santana) para el duelo en el Estadio de Gran Canaria. Refrescará también los laterales, con Shaq Moore e Isma López defendiéndolos, y podría hacer debutar a Joselu desde el arranque para que recupere el ritmo competitivo lo antes posible. El delantero de Cartaya, que no pudo estrenarse como blanquiazul el pasado domingo por el desarrollo del encuentro con el Girona, ya fue confirmado por el técnico en la rueda de prensa de ayer. Otra cosa es que sea desde el inicio o durante los noventa minutos.

Los denostados Filip Malbasic y José Naranjo también apuntan al once. Al menos uno de ellos, probablemente el serbio, podría empezar en la banda. Baraja deberá decidir si da descanso a Dani Gómez, Elliot o Jorge. A los tres o al menos a dos. De ello dependerá la ubicación sobre el terreno de juego del resto para completar la vanguardia tinerfeña en su tercer partido de Copa de este curso.

Es de suponer que Ortolá tendrá su oportunidad de regresar a la competición oficial después del incidente doméstico que le ha costado el puesto en Liga. Dani Hernández guardaría la plaza en el banquillo.

Pero la presencia de no habituales no será exclusiva del bando local, puesto que Sergio González se ha dejado en tierras pucelanas a destacados efectivos, como los delanteros Enes Unal y Sergi Guardiola. Con estas ausencias, el grancanario Sandro tendrá la responsabilidad de dirigir la ofensiva ante un Segunda al que no quieren dar opción.

Tampoco han viajado Fede Barba y Álvaro Aguado, que ultiman su salida del club. El segundo podría desembarcar en el Numancia. Hasta cinco canteranos figuran en la convocatoria y, si bien habrá algún que otro titular en el once, varias de sus jóvenes promesas estarán de inicio en el césped del Heliodoro. Será el caso de Alende o Miguel. También se espera el debut en la portería de Caro, quien sonó con fuerza para el Tenerife durante el mercado de invierno de la pasada temporada, y que ha vuelto de su cesión en la Ponferradina para ocupar la vacante que ha dejado el madridista Lunin, ahora en el Real Oviedo.

Entre los desplazados a Tenerife está el exblanquiazul Javi Moyano, capitán y alma del vestuario blanquivioleta. En función del sistema utilizado por González, que apostó por un 5-3-2 en Pamplona el pasado fin de semana, podría tener descanso el jienense. Con la visita el próximo domingo del Real Madrid al José Zorrilla, es de suponer que el Valladolid de esta noche será menos reconocible. Aunque sea con los suplentes, la ilusión de dejar a un Primera en el camino anida en el vestuario de los blanquiazules.