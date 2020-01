Javi Moyano confiesa que no quería tener como rival al Tenerife en la Copa del Rey

Javier Moyano regresa al Rodríguez López, estadio en el que fue local durante tres temporadas, incluyendo la del ascenso a Segunda A de 2013. El lateral reconoció ayer, en Cope, que habría preferido enfrentarse a otro rival en los dieciseisavos de final de la Copa.

"No lo quería por el simple hecho de que después de esta eliminatoria se quedará fuera uno de los dos equipos, y egoístamente quiero pasar, pero eso implicaría que un club como el Tenerife se quedaría fuera y eso me dolería", comentó el lateral del Valladolid. "Habría preferido no cruzarme con ellos para que los dos pudiéramos seguir adelante", añadió Javi.

Refiriéndose a excompañeros como Aitor Sanz, Carlos Ruiz, Suso o Dani, afirmó que "la vieja guardia nunca falla" y destacó el "compromiso " de los capitanes.