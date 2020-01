Japón, destino para Dos Santos

Dice un conocido dicho popular chino que "el leve aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del planeta". El efecto mariposa, al que se refirió Víctor Moreno en la presentación de Dani Lasure y Joselu Moreno, ha encontrado un primer punto de conexión con la salida de Mauro dos Santos hacia Japón. El CD Tenerife suelta lastre. Lo que fue inviable en el mercado estival está a punto de convertirse en posible en el de invierno.

A expensas de sellar los últimos trámites burocráticos, el 15 del equipo tinerfeño abandonará temporalmente el club para jugar hasta el 30 de junio en una liga exótica. El país nipón será el destino del central argentino, que iniciará así una nueva aventura en su carrera y dejará algo de margen de maniobra en la entidad blanquiazul para afrontar alguna contratación más antes del cierre de inscripciones, previsto para el 2 de febrero.

Si no hay contratiempos de última hora, Dos Santos vestirá la camiseta del Albirex Niigata de la J2 League. La propuesta económica satisface al jugador, pero también al Tenerife. De ahí que el acuerdo entre clubes esté prácticamente ultimado. Lo normal es que el movimiento sea anunciado en las próximas horas y que ni siquiera entre en los planes de Rubén Baraja para el partido de Copa del Rey ante el Real Valladolid. No será algo extraño para el defensor, que se ha venido quedando fuera de todas las convocatorias desde el inicio de 2020, excepto la del desplazamiento a Majadahonda. Allí fue suplente y no disputó ni uno solo de los 120 minutos del choque.

El defensa no se desvincula por completo de la entidad tinerfeñista, sino que regresará en verano para afrontar el nuevo curso. Si se trabaja en la inclusión de alguna cláusula de compra para que el conjunto nipón pueda hacer frente a la misma y quedarse en propiedad con el zaguero de nacionalidad argentina. Tal extremo será confirmado por el Tenerife, una vez se dé oficialidad al préstamo de su jugador al Albirex Niigata.

El destino, aunque exótico, ilusiona a Dos Santos. Además, el poder adquisitivo de la competición nipona ayudará a que el Tenerife se ahorre una buena cantidad de dinero en el tope salarial, al ser la del argentino una de las fichas más altas de la plantilla. Con un contrato en el que las cantidades iban ascendiendo, la de esta temporada estaría situada en un punto intermedio para acabar superando los 400.000 euros anuales en un contrato que acaba el 30 de junio de 2021.

Para Dos Santos, que rechazó salir en verano con la intención de cambiar la opinión de Aritz López Garai, es una buena oportunidad. Durante la presente temporada, ha entrado en tres convocatorias y solo ha disputado unos pocos minutos en la victoria contra el Sporting de Gijón en El Molinón. Su escaso protagonismo se venía anunciando desde pretemporada. "A Mauro le hemos dejado clara su situación", asumía el preparador vasco casi como portavoz del discurso del club insular.

La jugada no le salió bien del todo a Víctor Moreno, puesto que las cinco propuestas que dijo manejar el jugador para salir de la Isla fueron rechazadas. Con cinco centrales en plantilla, contando con Alberto Jiménez, el director deportivo no pudo ahorrar el coste de Dos Santos. La incómoda situación fue arreglada por el propio futbolista, cuyo comportamiento ha sido ejemplar durante todos estos meses.

De hecho, para subsanar su falta de ritmo de juego, el argentino realizó entrenamientos complementarios en un centro especializado de Santa Cruz (Sanaya) hasta el pasado mes de diciembre. No obstante, abandonó los mismos después del parón invernal. La señal resultaba inequívoca: la puerta de salida estaba abierta y ahora Mauro no le daba la espalda a tal posibilidad.

La marcha del central abre la vía a un tercer fichaje blanquiazul en este mercado invernal. Moreno ya anunció este lunes que el medio centro defensivo y la segunda línea ofensiva eran las demarcaciones en la que intentaría incorporar algún nuevo refuerzo.

Ya hay candidatos, aunque los dos preferidos dependerían de otros movimientos que deben producirse con anterioridad. Otro efecto, el dominó.