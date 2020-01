"La idea es disfrutar y competir"

Rubén Baraja le da a la Copa del Rey "la importancia que tiene". Se la toma como "un premio" al trabajo que ha venido realizando el Tenerife y en ningún caso renuncia a dejar fuera a un adversario de superior categoría. A grandes rasgos, parte con la "idea de disfrutar y competir", sabiendo que la prioridad está en la Liga, pero sin centrar todos los esfuerzos en un derbi del que ayer prefirió no hablar. "Ya habrá tiempo para hacerlo".

La cercanía de una visita tan especial como la del sábado al estadio de Gran Canaria no modifica su "forma de vivir el fútbol" y de pensar solo en lo más cercano, el siguiente entrenamiento, la cita copera con el Valladolid... "Mi cabeza está puesta en la posibilidad de pasar la eliminatoria", subrayó el técnico del Tenerife aprovechando la ocasión para recordar que su equipo necesita "enviar a la grada" el estímulo que debe sentir por volver a competir en el Heliodoro, donde ha enlazado dos victorias, ante Albacete y Girona.

Ahora toca "plantarle cara" a un rival de Primera, obstáculo que no intimida al Tenerife. "Con trabajo y haciendo las cosas bien, trataremos de reducir la distancia", comentó refiriéndose a la diferencia de categoría. "Si logramos hacer un buen partido, tendremos opciones", advirtió Baraja, convencido de que la teórica superioridad del oponente no limitará al Tenerife. "Son de Primera, pero no renunciamos a nada".

En cuanto a la elección de los titulares, Rubén avanzó su intención de "dosificar" a los futbolistas sin perder el carácter competitivo del colectivo. "Buscaremos jugar con un equipo que tenga energía y entre bien al partido, porque esta oportunidad nos puede servir para recibir información de la gente que está teniendo menos minutos y tiene ganas de participar", explicó.

Sin desvelar sus previsiones, Baraja confirmó que Adrián Ortolá ya está listo para volver a competir después de regresar de las vacaciones de invierno con una herida en la mano, y que el encuentro con el Valladolid se presenta como una ocasión ideal para que Joselu Moreno debute como futbolista del Tenerife. "Ha ido entrenado y la idea es que esté en el equipo".

En cambio, Daniel Lasure, el otro fichaje de enero, tendrá que esperar, dado que no ha completado la fase de readaptación posterior a la dolencia muscular que sufrió en diciembre. "Se encuentra bien, pero queremos que entre de manera progresiva para que tenga el tono físico adecuado, y que cuando esté preparado para jugar, lo haga con confianza", aclaró.

La lista de bajas por lesión se completa con Borja Lasso, Nahuel Leiva, Álex Bermejo, Ramón Miérez y Rober Mazan. Sobre este último jugador, el entrenador apuntó que realmente ha estado en manos de los fisioterapeutas en los últimos días, ya que sufre una dolencia "en el talón que no le está permitiendo trabajar bien". No obstante, el club confía en que el lateral izquierdo cambie de equipo en lo que queda de mercado, tal como hará Mauro dos Santos, ya sin opciones de ser convocado.