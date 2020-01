Joselu considera que el estilo de Baraja le viene "como anillo al dedo"

Joselu afirmó que no se marca una cifra concreta de goles.

Joselu afirmó que no se marca una cifra concreta de goles. M. PISACA

Después de una primera vuelta de la temporada en la que fue sintiendo cada vez más la necesidad de cambiar de equipo en el mercado de invierno, Joselu Moreno asume el "reto" de trasladar al Tenerife su oficio como goleador, virtud que demostró en todos los clubes por los que pasó.

El delantero onubense reconoció ayer, en su presentación como fichaje del Tenerife, que su situación en el Real Oviedo "no era cómoda", ya que "llevaba casi tres meses" sin ser convocado. "Estaba deseando volver a sentirme futbolista y estoy con mucha ilusión", añadió antes de poner de manifiesto la "fuerza" y las "ganas de volver a jugar y disfrutar" con las que llegó a la Isla.

Consciente de que en la plantilla a la que se ha incorporado no hay un goleador destacado, Joselu aseguró que acepta el desafío de liderar ese apartado. "Para eso me firmó Víctor", dijo refiriéndose al director deportivo del club. "Vengo con esa etiqueta y para mí es un reto que quiero coger con fuerza", advirtió con la ventaja de intuir que "el modelo de juego" que defiende Rubén Baraja le viene "como anillo al dedo".

Pensando en el futuro, Moreno se mostró claro al afirmar que no se ve en otro equipo a partir de junio, mes en el que espera que se haga efectiva la renovación de su contrato con el Tenerife. El único requisito consistirá en que el conjunto tinerfeño logre la permanencia en Segunda División. "Solo pienso en el Tenerife. No contemplo otra situación que no sea la de conseguir el objetivo para empezar la próxima campaña de cero en este magnífico club y tirar para arriba".

Por último, compartió su experiencia en su primer partido como local en el Heliodoro, el del pasado domingo ante el Girona. El atacante fue convocado, pero no llegó a debutar. "Si no juegas, es buena señal", apuntó poniendo por delante el triunfo del Tenerife. Asimismo, quiso darle las "gracias" a la afición por su apoyo. "Tenemos que seguir todos unidos para poder salir de esta mala dinámica. Se sufre mucho, pero jugar en casa es un plus que se nota, en este caso para lograr una victoria muy importante".