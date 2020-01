Francis Díaz vuelve a La Palmera como entrenador del Egatesa

Aferrados a que a la cuarta sea la vencida. La directiva de la UD Granadilla Tenerife Egatesa firmará en las próximas horas a Francis Díaz como nuevo técnico del primer equipo. El hasta ayer entrenador del TNK Vera de Tercera División se despidió del que fue su club en las últimas tres campañas y le transmitió a la directiva su decisión de aprovechar una oportunidad "única".

Después de pasar por las manos de David Amaral, Ayoze Díaz y Antonio González, las Guerreras entrenarán a partir de mañana, día en el que disputarán un amistoso ante el Basilea (Tenerife Top Training, 17:30), bajo las órdenes de Francis Díaz.

El chicharrero, que recibió la llamada de la directiva blanquiazul en la mañana de ayer, le avanzó a Jesús Hernández, presidente del TNK Vera, su interés en aceptar la oferta de lo que será su primera experiencia en el fútbol femenino. Ambos, junto a otros componentes de las altas esferas del cuadro del Salvador Ledesma, se citaron por la tarde-noche, momento en el que se firmó la desvinculación y el preparador se despidió de sus huestes, capaces de vencer el pasado fin de semana al Tamaraceite.

En las próximas horas se hará oficial. Aún la formalización del acuerdo pende de una firma que llegará antes del fin de semana, tope para que el Granadilla, tras su situación de interinidad en el banquillo, presente ficha de primer entrenador antes del duelo dominical (17:30 horas) ante el Deportivo Abanca.

Francis Díaz volverá a su fortín de la temporada 2016/17. Tras su paso por la base del CD Tenerife, San Andrés y San Lorenzo, el chicharrero firmó en el San Isidro (2016/17) de Preferente. Sus datos en La Palmera, feudo actual de su nuevo equipo, respondieron a 32 puntos de los 51 que se pusieron en litigio en el recinto granadillero.

"Me voy por la puerta grande. Me he despedido de los futbolistas y directivos, y he sentido el cariño que me brindaron cuando llegué al equipo. Seguiré siendo un indio azul -así se les conoce a los del Vera- más y, siempre que pueda, animaré desde la grada; ellos son mi gente. Ahora, emprendo una nueva aventura", declaró Francis a EL DÍA tras despedirse del TNK.

Tal y como le sucedió al entrenador, el presidente de la entidad azulona, Jesús Hernández, afirmó a este diario tener "sentimientos encontrados. Me alegro por Francis, que le ha salido una bonita oportunidad; no obstante, para nosotros, éste, es un bache grande. No te voy a mentir, tengo temor a la caída del equipo aunque lo veomuy vivo", adujo.

El Atlético también cambia

En la tarde de ayer, el Atlético de Madrid comunicó que Pablo López dejaba de ser entrenador del primer equipo femenino por mutuo acuerdo. El técnico madrileño, que había sustituido a Sánchez Vera el pasado 9 de octubre, se convierte en el sexto en abandonar la Primera Iberdrola.