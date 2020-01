Santi Yusta: "El equipo ha ido creciendo y yo lo he hecho con él"

En sus últimos cinco partidos ligueros -sin contar el que jugó enfermo contra el Fuenla-, Yusta promedia 17,8 puntos, 3,4 rebotes y 19,5 de valoración. Una garantía para el Iberostar.

Seis victorias en sus últimos siete partidos. Parecen haber cogido velocidad de crucero?

Sí, la verdad que en cada partido vamos a mejor. En el vestuario se ha formado una piña que se lleva muy bien y eso, al final, ayuda a generar mejor juego en los partidos.

Eso a nivel colectivo, pero a título individual estamos viendo al mejor Santi Yusta?

Sí, también. Igual que el equipo crece yo crezco con él. Es un tema de la ilusión que tengas por estar mejor cada vez, sin pensar tanto en el presente sino más en el futuro, y dando prioridad a hacer un buen grupo y que el equipo gane. Y ahora me siento más cómodo en cada partido, con mejores sensaciones y ayudando.

No sé si hubo, sobre todo al inicio, algún momento de desesperación o frustración por su parte al ver que contaba poco en la rotación?

Esto es como todo, ya que debes ir trabajando poco a poco para encontrar el sitio. Sí es verdad que hubo un momento en el que podía estar algo frustrado, pero conmigo mismo. Al final las cosas llegan si trabajas, yo lo he hecho al máximo y ahora he ido consiguiendo mis minutos poquito a poco. Espero seguir así, dando el máximo.

¿Se siente más cómodo en el dos que en el tres, o al revés?

La verdad que son dos puestos parecidos. En los sistemas no cambia mucho uno de otro y eso me hace estar igual de cómodo en ambos. Algún día igual acabo más satisfecho como tres porque he defendido mejor y he anotado más, o viceversa.

La cierto es que esa polivalencia la viene explotando. Defensa, verticalidad, tiro exterior, seguridad en los libres?

Estamos todos haciendo un trabajo. Siempre tratamos de dar el máximo y hay días en los que sale mejor que otros. Lo bueno es que tenemos grandes jugadores que pueden hacer muchas cosas.

¿Veía, a principio de temporada, al equipo tan arriba?

Siendo sinceros, quizá tan arriba no. Éramos un equipo con muchos jugadores nuevos y eso requería tiempo, pero al final nos hemos esforzado para hacer un buen grupo, y eso se trasmite en la cancha. Ahora mismo nos merecemos el cuarto puesto en el que estamos.

¿Qué les ha dado Georgios Bogris y qué les puede aportar Aaron White?

Con Aaron llevamos poco, pero se le ve muy buen tío. Y Bogirs ya estuvo aquí y conoce el club, además de trasmitir mucha confianza y hace equipo dentro y fuera de la pista, con mucha intensidad y circulación de balón, lo que genera más opciones a los exteriores.

Cuando realiza alguna acción espectacular es habitual verle gustarse con la grada?

Sí, soy un jugador que me encanta competir, y cuando salen las cosas bien gusta ofrecerle parte de esa recompensa.

Viene por delante la lucha por la primera plaza de grupo de la Champions, la Intercontinental, la Copa del Rey? ¿Hay capacidad para hacer algo grande este mes?

Sí, claro que sí. Tenemos que pensar partido a partido. Primero toca la Intercontinental con dos partidos en los que tenemos que ir al máximo; ya luego la Copa en la que habrá que ir día a día, pero a saco.