"La segunda unidad dio más energía"

No ocultó Txus Vidorreta lo "complejo" del partido de ayer, y admitió que la gran aportación de sus reservas le evitó males mayores a su equipo. "Tuvimos muchos problemas con las pérdidas al inicio, ya que ellos apretaban mucho en líneas de pase, arriesgaban en el juego sin balón, pero por suerte nuestra segunda unidad lo ha entendido muy bien y defendió con más energía y agresividad, lo que le permitió empezar a robar balones y hacer un parcial muy importante" resaltó el técnico canarista, para lamentarse de que la renta no hubiera sido mayor por "haber fallado muchos tiros abiertos y conceder muchos tiros en contraataque". También admitió el bilbaíno que voy al Canarias "muy colapsado" en el inicio del tercer cuarto, fallando además "situaciones sencillas en las que los triples no entraban" y no pudiendo controlar a Palacios. "Luego volvimos a mover al equipo y pudimos abrir diferencias importantes que nos han permitido lograr una victoria justa y merecida, que nos coloca con 12 triunfos a la estela de los mejores", expuso sobre los minutos finales.

Cuestionado por las pobres prestaciones de Huertas, Vidorreta fue claro. "Ha jugado mal, no ha estado cómodo ya que Pressey le ha apretado mucho", dijo, si bien resaltó a la vez que "en una mala tarde suya han aparecido, mejor que nunca, Iffe y Álex, para dejar claro que somos un equipo". "Por momentos estuvimos precipitados, corriendo a destiempo, y eso lo leyó bien López", insistió en este sentido el preparador canarista. "Hay que felicitar a la segunda unidad porque han sido claves; es de destacar que desde el banquillo le hemos podido cambiar el ritmo al partido, y no solo una vez", añadió al respecto.

Y en esa segunda unidad se hacía obligado hablar de Aaron White. "Estuvo muy biern, y sobre todo lo he visto contento y disfrutando en el campo. Por comodidad se hubiera quedado en Milán, pero ha preferido venir con nosotros a competir y disfrutar en el campo. Lo más importante es la sonrisa que ha tenido cuando ha visto que vuelve a tener flow. Seguro que con el paso del tiempo se sentirá más cómodo con sus compañeros, aunque ya le he visto bien", dijo el técnico del ala pívot. "Es el Aaron White que conocemos y queríamos traer desde hace semanas; porque en octubre ya preguntamos por él. Perseverar a veces te permite el obtener éxitos como poder entrenar a este jugador", añadió.