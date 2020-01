La falta de puntería del Athletic salva al Celta

Athletic y Celta empataron a un gol en San Mamés en partido de la vigésima jornada de LaLiga, la primera de la segunda vuelta, un encuentro vibrante de principio a fin en el que Rafinha Alcántara adelantó a los celestes ya en la segunda mitad y Raúl García, de penalti, estableció el 1-1 definitivo.

El Celta se puso por delante en el marcador en el minuto 56 gracias a un disparo raso y colocado de Rafinha desde la frontal del área que, tras tocar ligeramente en la bota de Yeray Álvarez, superó a Iago Herrerín.

En el 76, Raúl García marcó el 1-1 al transformar un penalti decretado por el árbitro, Medié Jiménez, por una mano de Fran Beltrán dentro del área al interceptar un centro de Iker Muniain desde la izquierda.

El resultado no dejó contento a ninguno de los dos equipos, ya que al Athletic le impide retornar a posiciones europeas, en las que se hubiese colocado a tres puntos de la Liga de Campeones de haber ganado, y el Celta ve que, combinado con la goleada del Mallorca al Valencia, este 1-1 le deja en puestos de descenso.

De todos modos, el marcador final fue un castigo para unos 'leones' que hicieron todo lo que debían de hacer para ganar, salvo estar más acertados y tener un poco más de fortuna en la definición, y quizás demasiado premio para unos celestes que gozaron de la fortuna que tantas veces les había dado la espalda en sus visitas anteriores a 'La Catedral'.

Que hubiese ningún tanto al descanso no quería decir que no hubiera habido ocasiones en la primera mitad, ya que el Athletic dispuso de unas cuantas y el Celta también de alguna.

Las más claras de los rojiblancos fueron una de Raúl García a centro de Yuri, en el minuto 7, que remató fuera; otra en la que Murillo, en el 11, casi mete en propia puerta un despeje de Rubén Blanco; y una última de Muniain en plancha, en el 35, en la que le respondió Rubén con una milagrosa intervención.

También Iago Herrerín estuvo brillante en un cabezazo de Rafinha en el 34 y posteriormente, en el 40, Santi Mina no acertó a rematar entre los tres palos un remate a puerta vacía en el segundo palo, a centro de Iago Aspas.

Aunque no se quedó ahí la cosa porque el Athletic no paró de percutir sobre el área de Rubén en un primer cuarto de hora en el ya Iñigo Martínez avisó en el minuto 3 rematando una falta botada por Unai López, Williams no paró de amenazar con continuas entradas por la banda derecha y Yeray también pudo marcar de cabeza tras tocar de nuevo Iñigo.

Se quitó un tanto el acoso local el Celta y se estiró por las bandas, pero Herrerín, titular por estar Unai Simón con paperas, se mostró muy firme ante un centro de Kevin Vázquez y un disparo abajo de Olaza.

Retomó el dominio el Athletic lanzado por Yuri y Muniain y el choque cruzó su ecuador en medio de una refriega entre ambos equipos y las buenas ocasiones encadenadas de Rafinha, Muniain y Santi Mina.

El segundo tiempo comenzó como el primero, con el Athletic poniendo cerco a un área rival en el que Rubén se las veía y se las deseaba para repeler un primer disparo de Yuri que le llegaba por entre un bosque de piernas y Kevin Vázquez y Murillo para despejar a córner jugadas en las que los rojiblancos acariciaban el 1-0.

Pero no llegó ese primer tanto local, sino el primero visitante. Fue en una carrera en paralelo a la frontal de Rafinha que el brasileño acabó con un disparo cruzado que se alojó en las mallas de la meta de Herrerín después de tocar en Yeray.

El propio Rafinha amenazó con el 0-2 ante un firme Herrerín, pero el partido se volcó de nuevo hacia la meta visitante. Ante la que, primero, Villalibre de cabeza y, después Raúl, de volea, buscaron el empate.

No lo consiguieron pero la igualada llegó rápidamente consecuencia de un penalti por mano de Fran Beltrán en un centro de Muniain desde la izquierda. Raúl, con su habitual solvencia en el golpeo, no perdonó desde los once metros.

La igualada dio alas al Athletic, que arreció en su dominio, y llenó de dudas al Celta, para el que el 0-1 era un tesoro de valor incalculable.

Ese estado anímico de ambos marcó un sprint final de partido en el que pudieron decidir una picada de Villalibre, que sacó cuando se colaba Aidoo, y, sobre todo, una chilena de Raúl 'a lo Aduriz' que despejó como pudo un defensa visitante.

Pero decidió ninguno de los dos remates y el Athletic sigue fuera de Europa. Por su parte, el Celta, aún con el punto de hoy, cae a puestos de descenso.



1 - Athletic: Iago Herrerín; Capa, Yeray, Iñigo Martínez, Yuri; Dani García, Unai López; Williams (Lekue, m.81), Muniain, Ibai; y Raúl García (Villalibre, m.66).

1 - Celta: Rubén Blanco; Kevin Vázquez, Araujo, Murillo, Olaza; Okay Yokuslu, Rafinha (Denis Suárez, m.79), Fran Beltrán; Brais Méndez (Aidoo, m.87), Iago Aspas y Santi Mina (Pape Cheikh, m.68).

Goles: 0-1, m.56: Rafinha. 1-1, m.76: Raúl García, de penalti.

Árbitro: David Medié Jiménez (Comité Catalán). Mostró tarjeta amarilla a los locales Capa (m.12), Unai López (m.19), Yuri (m.27), Iñigo Martínez (m.83) y a los visitantes Araujo (m.23), Rubén (m.72), Kevin Vázquez (m.92).

Árbitro VAR: Carlos del Cerro Grande (Comité Madrileño).

Incidencias: Partido de la vigésima jornada de LaLiga, disputado en San Mamés ante 41.348 espectadores.