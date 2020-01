Duro traspiés del Atlético ante el Sanfer

El San Fernando pone la directa hacia su sueño de disputar los 'play-off' de ascenso, y consiguió una solvente victoria frente a un Atlético Tacoronte, que se complica después de sufrir su quinta derrota consecutiva. El conjunto de Mingo Oramas se marchó al descanso con una amplia ventaja de tres goles, logrados por Maykel, Andrés y Pablo. Tras la reanudación, Emilio se encargó de redondear el marcador para los de Maspalomas.

Las acciones a balón parado fueron decisivas en el encuentro flojo. Nada más iniciarse la contienda, un saque de banda en largo de Echedey lo prolongó Maykel a la red. Rebasado el cuarto de hora, el San Fernando incrementó su renta, por mediación de Andrés, quien a la salida de un saque de esquina, cabeceó un balón para superar al cancerbero tacorontero Jorge.

En el minuto 23, el Atlético Tacoronte trató de reaccionar con un tiro de Eduardo, desde fuera del área, que lo desbarató Fermín con una excelente intervención cuando el balón ya se colaba en la portería visitante. En la recta final de la primera mitad, los de Mingo Oramas replicaron con una acción de Abraham, que se fue fuera por muy poco; y con un remate de Pablo solo, tras internada de Maykel, que supuso el tercer tanto de los grancanarios.

Con el receso, el Atlético Tacoronte estuvo muy cerca de acortar distancias, pero Yeray Chávez no estuvo acertado, con su remate de vaselina, en un mano a mano ante Fermín. Poco después, un centro peligroso de Iván no encontró rematador. En el minuto 77, los de Rayco García disfrutaron de una nueva clara oportunidad para inaugurar su marcador, pero Stefano no pudo superar, con una pena máxima, a un acertado cancerbero de Maspalomas.

Con el choque ya decidido, el San Fernando completó la goleada con una jugada en la que en primera instancia, el colegiado no decreta penalti en una acción sobre Ayoze, estando muy atento su compañero Emilio para recoger el esférico y batir al meta Jorge.

Ficha técnica

ATLÉTICO TACORONTE: Jorge; Óscar, Iván (Juanma, 76'), Marcos, Edu Yanes, Luis, Denzel, Edu González (Medina, 65'), Yeray Chávez (Stefano, 58'), Cristo Díaz y Semidán.

SAN FERNANDO: Fermín; Andrés, Pedro, Stephane, Echedey, Maykel, Navas (Emilio, 72'), Pablo, Ayoze, Fuli (Javi Navarro, 84')y Alejo (Abraham, 20').

ÁRBITRO: Dasiel García Cruz. Amonestó por los locales a Iván y Semidán; y por los visitantes a Stephane, Echedey y Ayoze.

GOLES: 0-1: (1') Maykel. 0-2: (18') Andrés. 0-3: (45+1') Pablo. 0-4: (87') Emilio.

INCIDENCIAS: Barranco las Lajas. Césped artificial en buenas condiciones. Mañana soleada. Ante unos 150 espectadores.