"Tengo dos años de contrato y pienso cumplirlos; no especulo"

¿Cree que en Vitoria se están tirando de los pelos por dejarle marchar?

No lo sé, ni pienso en esto. Desde que he llegado a Tenerife lo único que tengo en la mente es este equipo. No me paro a imaginarme ni lo que están pensando, ni cómo me están viendo, o si se arrepienten, ni tampoco qué sucedería si yo estuviera allí? No es problema mío. Mi única responsabilidad es, cien por cien, lo que pase aquí.

El CB Canarias es todavía un equipo mediano, y no sería la primera vez que un club grande se fija en alguno de sus jugadores para pescarlo a mitad de temporada. ¿Ha imaginado que eso pudiera suceder?

Absolutamente no. En mi mente lo que está es seguir aquí. Tengo contrato de dos años y pienso cumplirlos. Las situaciones que ocurren, como sucedió aquí con Sekulic, son asuntos que deben hablar los clubes y los agentes. Cuando eso se dé? Pero yo no especulo, ni quiero saber, ni estoy llamando a mi agente y contándole cómo estoy jugando para que llame a tal o cuál equipo. No. Yo estoy cien por cien metido en lo que es el Canarias, y no pienso nada más.