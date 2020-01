Dias: "Un equipo muy completo"

Flavia Dias, entrenadora del Haris, valoró al conjunto riojano como un "equipo muy completo que ya tiene recuperada a Amelia Portero. Sabemos que será difícil. Creo que lo bonito de la Copa es que no hay relajación ni tiempo para excusas". A veces "no gana el mejor, sino él que mejor preparado psicológica, física, táctica y técnicamente. No puedo hablar del Menorca. Si te preparas para jugar una semifinal o una final, quizás te quedas en cuartos", dijo la brasileña.