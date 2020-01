Lasure, "preparado para jugar"

Daniel Lasure ya se siente jugador del Tenerife, equipo al que se unirá en el mercado de enero cedido por el Zaragoza hasta junio. "Llego para seis meses y luego el tiempo dirá si sigo en función de mi rendimiento", admitió ayer en Radio Marca dando por hecho el éxito de las negociaciones entre los clubes.

El lateral izquierdo zaragozano, de 25 años de edad, iniciará así su primera etapa lejos del equipo de La Romareda. Lo hará después de haber participado esta temporada en 9 partidos de Liga, de los que fue titular solo en tres, y ya recuperado de la rotura fibrilar que sufrió a mediados del pasado mes de diciembre. "Estoy preparado para jugar", apuntó el futbolista. "Tuve un pequeño percance, pero ya estoy totalmente recuperado", dijo.

Lasure contó que los contactos entre los clubes se produjeron "hace unas semanas". Al menos, fue entonces cuando empezó a recibir información al respecto porparte de su agente. "Me comentó que el Tenerife estaba muy interesado y que tenía muchas ganas de contar conmigo", indicó antes de apuntar que no quiso dejar pasar esta oferta por "las ganas, el interés y el feeling" que le transmitieron desde la Isla. "Me he ilusionado tremendamente", añadió convencido de que la "idea" planteada por Víctor Moreno es "atractiva". No solo conversó con el director deportivo de la entidad tinerfeña. También pudo cruzar impresiones con el que será su nuevo entrenador, Rubén Baraja. "El técnico me comentó lo mismo que Víctor: que le hacía ilusión que me uniera al equipo para que pueda participar". Fue un mensaje que, siendo "poca cosa", significó "mucho" para él.

Con Lasure fichado, a falta de la confirmación por parte de los clubes, el Tenerife tratará de reducir el número de especialistas en el lateral izquierdo. En principio será Mazan el que saldrá para regresar a su equipo de origen, el Celta. La teórica baja de Isma López sería otra solución conveniente para el club.