Ayoze Díaz y la UD Granadilla Egatesa rompen su relación

Ayoze Díaz no continuará en el banquillo de la UD Granadilla Egatesa, equipo tinerfeño de la máxima categoría de fútbol femenino, Liga Iberdrola. El técnico y el club tenían previsto formalizar anoche su contrato definitivo, porque hasta ahora Ayoze era entrenador interino de la primera plantilla. La reunión, prevista en la sede de la Federación Territorial no se produjo, y la pretensión del presidente, Sergio Batista, de aplazar la firma al próximo martes no fue aceptada por el entrenador. El desencuentro derivó en una ruptura que ha sido confirmada la mañana de este jueves 16 de enero por la entidad. Ayoze llegó al cargo sustituyendo a David Amaral, pero solo de forma provisional, sin diligenciar su contrato para el primer equipo, con el que logró estrenarse el sábado, ganando 1-0 al Sevilla.

El Granadilla abre ahora otro periodo de interinidad, aunque todo apunta que será Antonio González, que ejerce el cargo de técnico en el equipo filial de Liga Pro, quien se haga cargo de la plantilla blanquiazul hasta final de temporada, con el objetivo de lograr las victorias que faltan hasta alcanzar el objetivo de la permanencia. En principio, hoy dirigirá el entrenamiento y su presencia en Logroño, en el próximo partido, está confirmada. El nuevo escenario situaría Santi Lemus como ayudante de la primera plantilla, cargo que desempeñaba en el filial.