"Ayoze Díaz cuenta con todo nuestro apoyo"

El transcurrir del presente curso le ha dado la razón. El objetivo para primer y segundo equipo es la permanencia.

Sí. Nosotros, como siempre, lo tuvimos muy claro desde el principio. Es cierto que en el A teníamos más expectativas por los fichajes realizados; no obstante, sabíamos que podíamos sufrir y, de hecho, lo estamos haciendo. Los tres puntos contra el Sevilla tienen un valor enorme; nos permiten respirar y sacar la cabecita. Ahora mismo la clasificación está dividida en dos bloques de ocho, y somos el primero del segundo grupo. He de decir que ahora miramos al futuro con un poco más de tranquilidad. Somos conscientes de que tenemos que seguir trabajando y sumar un mínimo de 15 puntos para mantener la categoría.

Idénticos pasos sigue el filial.

Las expectativas eran diferentes. Teniendo un equipo tan joven sabíamos que íbamos a sufrir. Los resultados al principio eran un tanto preocupantes pero, por otro lado, sabíamos que a medida que avanzara la competición, las futbolistas se adaptarían a la Reto Iberdrola y al nivel que exige. Con la incorporación de Antonio González, el equipo ha dado un vuelco; hemos sumado diez puntos de los últimos quince. Estamos en una posición que nos permite estar más desahogados; le sacamos diez puntos al descenso. La gran apuesta de este año era el B, y que este no perdiera la categoría.

¿Cómo lleva el haber tenido que tomar decisiones tan drásticas como la destitución de dos entrenadores?

El único que no se equivoca es aquel que no toma decisiones. Siempre pienso en el bien del club. El tiempo es el que da y quita razones. La apuesta por David (Amaral) no salió como pensábamos; es por ello que me toca asumir la responsabilidad y seguir remando para lograr los objetivos.

¿El cese de David Amaral es la decisión que más le ha costado tomar como presidente?

Sí, sobre todo por razones personales, no fue fácil ni agradable. Soy el único responsable del fichaje y de la destitución de David. Asumo toda mi culpa.

En base a lo que comenta: ¿ha sido esta la temporada más dura para usted en la presidencia?

No cabe duda que es en la que más dificultades nos hemos encontrado. Pero es normal, lo que no puede ser la vida es un camino de rosas, y menos en el deporte. Este momento tenía que llegar y creo que estamos afrontándolo con la mayor serenidad. No hemos engañado a nadie, ya dijimos que la temporada iba a ser difícil y cuál era nuestro objetivo. La apuesta por el B era arriesgada y clara; sin embargo, lo primordial es el A, ya que si con este no logramos la permanencia, se nos irá al traste lo que seamos capaces de conseguir con el filial. Lo que está sucediendo no era lo esperado pero entra dentro de lo normal. No podemos obviar nuestra realidad y precariedad en infraestructuras.

¿Es esta una temporada que ha desgastado al presidente de la UDG Tenerife?

Desgasta y fortalece. No siempre se pueden estar recibiendo halagos y palmaditas en la espalda. Como en cualquier ámbito de la vida, la gente te valora por los resultados. Lo que sí puedo decir es que tenemos la conciencia muy tranquila; hemos actuado con muchísima honestidad. En estos momentos no tan placenteros es cuando hay que trabajar más, si cabe.

¿Tiene una pronta fecha de caducidad la apuesta por Ayoze Díaz?

Como sabes, hay normas escritas que rigen el fútbol. No obstante, apostamos por él como nuestro entrenador, y lo seguimos haciendo. El juego y la actitud del equipo en el choque del pasado sábado fueron positivos, lo que sirve como aval para seguir confiando en él. Ayoze cuenta con nuestra confianza, lo que no podemos hacer es darle un cheque en blanco y asegurar su continuidad para los años venideros.

Por lo que comenta, ¿se ve terminando la campaña con él como entrenador del primer equipo?

Ojalá, ese es nuestro deseo. Nuestra intención y deseo es que los resultados hagan posible que eso sea una realidad; no solo para esta temporada, sino para un futuro. Hoy por hoy tiene todo el apoyo de la directiva y jugadoras.

Hablemos del mercado de fichajes. ¿Se duda del talento de las incorporaciones a las que les han hecho ficha B?

Para nada. Hemos incorporado a jugadoras internacionales con experiencia en Champions League. El hacerles ficha con el filial responde a que son jugadoras jóvenes que, en caso de no jugar con el primer equipo, podrían ayudar al filial. Entrar con el equipo de Reto Iberdrola les ayudará a adaptarse, poco a poco irán cobrando mayor protagonismo con el nodriza.