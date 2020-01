Aniano Cabrera: "Queremos ser un club competitivo, no vendedor"

Tras casi cuatro meses de competición, el CB Canarias está saldando con nota muy alta -seguramente sobresaliente- una de las mayores metamorfosis de plantilla que jamás había acometido. Una reconstrucción integral por ahora de enorme rédito y cuyo responsable inicial y principal es un Aniano Cabrera que sigue agrandando su particular leyenda.

¿La derrota del martes se puede entender como una cura de humildad o un freno a la euforia?

La euforia es más del entorno que del equipo, que horas después del sorteo ya estábamos jugando la final de la Copa contra el Real Madrid. Y la derrota ante el Nymburk no tiene que ver con esa euforia, sino con una carga que vamos arrastrando. Son bastantes partidos y muchos días fuera de casa y puede haber un momento de saturación física y mental. Ganar siempre cuesta€ y se valora poco.

Independientemente de ese tropiezo, el equipo marcha primero en BCL y es cabeza de serie en la ACB con un balance de 11-6. ¿Se lo imaginaba en verano en la mejor de las previsiones?

Lo deseábamos, pero con todos los cambios que hubo era complicado garantizar que llegaríamos a 11 victorias en la primera vuelta, y más con la igualdad que existe en la ACB. Yo lo valoraría como un éxito.

¿Y dónde está el secreto de ese éxito?

Pues tener las ideas claras de lo que queríamos Txus y yo, a lo que hay que añadir el sello del club. Siempre se habla de nosotros dos, pero la confianza que ha tenido el club en nosotros ha sido vital por parte del presidente, Félix Hernández, y del vicepresidente, Santiago Cacho. Existe un gran equipo en cada departamento dentro de un organigrama que ha ido creciendo. Y luego entra en juego el trabajo del entrenador, que hace que el equipo funcione; y también el buen grupo profesional que hemos logrado montar, tanto en la plantilla como en el resto de técnicos.

Cuando habla de tener las cosas claras entiendo que está muy remarcado que Huertas y Shermadini fueran los líderes de este Canarias. Pero no sé si se esperaban un rendimiento tan alto€

La confianza que Txus tenía con Marce era muy grande, y se está demostrando; y cuando nos surge la opción de Gio no tuvimos ninguna duda porque entendíamos que podría ser determinante. Los dos están a un excelente nivel, pero eso es posible por el rendimiento que tiene el resto del equipo. Si dos jugadores destacan es porque por detrás hay unos cuantos más ayudando a ello. No me gusta personalizar, sino decir que el grupo es muy bueno y cada uno conoce su rol. Lo más importante son los números colectivos porque ganamos todos y perdemos todos.

Pero habrá que cruzar los dedos para que ni a Huertas ni a Shermadini les dé por estornudar€

O para que no estornuden ni Santi Yusta o Sasu Salin. Gio y Marce han brillado, sí, pero, cuando ha faltado alguno de ellos, el resto ha dado un paso adelante.

Y también se corre el riesgo, y además no sería la primera vez, de que algún jugador pueda ser tentado a mitad de temporada por un equipo de mayor enjundia€

No podemos controlar al entorno ni que tienten a nuestros jugadores, pero no me consta que nadie vaya a salir. Lo importante es que ahora mismo el club no es vendedor. Queremos ser un club competitivo. Y cuando tú marcas ese sello y los jugadores quieren ser parte de ese sello, habría que maximizar la figura del club. Hace años se nos fue Sekulic, pero fue en una situación de mucha más debilidad. Ahora, con los objetivos de la Intercontinental, la Copa del Rey y el competir al máximo nivel en la Champions, deberíamos aprovechar este momento€ y disfrutarlo, porque llegarán situaciones complicadas. Nosotros, como club, tenemos la cabeza en el partido del sábado contra el Estudiantes para tratar de alcanzar el número de victorias necesarias para la permanencia, y a partir de ahí, todo lo que venga, bienvenido sea.

Todos miramos a Huertas y Shermadini, pero en total son 12 caras nuevas. ¿Alguien o algo que le haya sorprendido gratamente?

Lo natural, sencillo, cariñoso y cercano que es Dani Díez; también el propio Marce es muy cercano, o Gio, muy familiar y siempre agradecido. O que al desayunar llegue Lahaou y le dé la mano a todos, uno por uno; que Sasu Salin siempre tenga una sonrisa en la cara€ Son cosas que no se ven dentro de la pista pero que confirman que tenemos un muy buen grupo humano. Santi quizá es más reservado, pero cuando te acercas a él te deja claro que es muy afable. O Tomasz, con una primera impresión de frialdad, pero en absoluto es así; o el propio Fran Guerra€ Luego Álex López, cada día se le ve mejor y más participativo en todos los sentidos.

El equipo ha dado ya, en la figura de Aaron White, con el recambio de Pablo Aguilar. ¿No les dio el mercado nada mejor antes para prolongar la búsqueda casi tres meses?

Tres meses no, cinco meses. Desde el 12 de agosto llevamos buscando en el mercado un posible sustituto, aunque no con demasiada insistencia, ya que además el equipo ha ido rindiendo y ganando partidos. Y ahora con Aaron reforzamos esa idea, la de seguir siendo competitivos para ganar partidos. Teníamos claro que no íbamos a fichar por fichar, y claro que tuvimos opciones, hasta con jugadores con los que hubo tratos avanzados que finalmente no se concretaron porque volvían a tener más protagonismo en sus equipos. Ahora, por fin, hemos podido completar esta incorporación.

¿No le tiene miedo a verse inmerso en cuatro competiciones casi a la vez y acaben pagando eso de el que mucho abarca poco aprieta?

Son oportunidades que te has ganado, o que se te presentan, no las eliges tú. Te dicen de jugar una Copa Intercontinental, y no puedes decir que no. Como tampoco renunciar a la Copa del Rey, ni a los playoff de la Champions. Y deportivamente queremos seguir compitiendo para meternos en los playoff de la ACB. Por eso intentamos completar la plantilla y disponer de un roster más amplio de lo habitual porque sabemos que pueden aparecer momentos complicados. Y además mantenemos una plaza de extracomunitario libre.

¿Eso es que maneja hacer todavía algún movimiento más?

No tiene por qué haberlo. Solo que si surgiera un contratiempo, porque esto todavía es muy largo, tenemos que estar preparados.

¿El camino de lo que debe verse del equipo en este segundo tramo de competición lo marca la segunda parte del partido contra el Zaragoza?

Sí. En esa segunda mitad se vio primero un extraordinario trabajo defensivo de todo el equipo, y también quedó patente una mejora del tiro exterior. Creo que poco a poco se va afianzando el juego colectivo y acercándose al sello y el estilo de estos últimos años. Y eso es algo muy difícil y meritorio porque estamos generando una identidad propia.



"Más cabezón y trabajador que Gielo, no hay nadie"

Parecía que Gielo no arrancaba, pero ahora€

No sabíamos cómo iba a responder Tomasz después de tanto tiempo de inactividad, y eso, evidentemente, te genera cierta duda. Y es verdad que le ha costado pese a no haberse perdido ni un solo entrenamiento de pretemporada. Pero más cabezón y trabajador que él no hay nadie, ha hecho un esfuerzo terrible y además Txus ha tratado de recuperarlo poco a poco. Ahora lleva un mes en una línea muy mejorada y esperamos que la mantenga.

¿Qué le descolocó más, la lesión de Pablo Aguilar, la espantada de Kyle Singler o que Darion Atkins no rindiera como se esperaba?

Lo de Pablo fue una putada, porque sin estar recuperado del todo de su lesión, lo de la selección le impidió mejorar y, después de una apuesta conservadora, se tomó la decisión de cortarlo. Kyle parece que no tenía su mente en el baloncesto y eso nos mermó la posición de tres y el cuatro. Fue un palo por el momento en el que se produjo. Si a eso se añade que Tomasz estaba lejos del cien por cien, pues probamos a Atkins al cuatro. Pero no hubo adaptación y se optó por la salida, que fue muy limpia. Afortunadamente Dani Díez nos ha dado mucho en el puesto de cuatro.