Quique Setién: "Ni en mis mejores sueños hubiera imaginado estar aquí"

El nuevo entrenador del Barcelona, Quique Setién, admitió en su presentación como nuevo técnico del conjunto azulgrana que jamás habría soñado con poder dirigir al club catalán, de cuyo estilo siempre ha sido un gran defensor. "Ni en mis mejores sueños hubiera podido imaginar estar aquí", reconoció tras firmar su nuevo contrato para ocupar el banquillo del Barça hasta el 30 de junio de 2022.

Setién destacó la "ilusión" con la que afronta un proyecto que calificó de "gran reto", y aseguró que eso es justo lo que piensa transmitir a sus futbolistas: "Ese entusiasmo, esas ganas de querer ganar, esta confianza que tengo ahora".

El preparador cántabro estaba radiante en su presentación. "Ayer estaba paseando junto a las vacas en mi pueblo y hoy estoy en el Barça entrenando a los mejores del mundo", bromeó.

Y es que, a sus 61 años, le ha llegado la gran oportunidad de su vida. "Ayer fue una sorpresa cuando me avisaron. Jamás pensé que el Barcelona se iba a decidir por mí. No tengo un currículum extenso y tampoco tengo títulos, pero he demostrado que su filosofía me encanta y que, conmigo, el Betis, el Las Palmas y el Lugo han jugado muy bien al fútbol".

Para Setién, esta oferta irrechazable le permitía la posibilidad de dirigir "un equipo enorme" y que, por eso, no tardó "ni cinco minutos" en decidirse por el Barça. "Era algo que se caía por su propio peso", apostilló.

El técnico santanderino llega para relevar a Ernesto Valverde, destituido este lunes y al que agradeció haberle dejado "un equipo que va primero" y le gustaría llamar para conversar con él en alguna ocasión.

Al Barcelona llega para "ganar todo lo que se pueda", aunque "jugando bien" ya que, para él, la filosofía del fútbol ofensivo que inspiró Johan Cruyff es irrenunciable y está por encima de los resultados. "Cuando empiezan las dudas, soy el primero en defender lo que hago y, si hay que morir con las ideas, se muere", avisó.

Eso sí, Setién no es ni mucho menos un talibán del 4-3-3 y dejó entrever que seguramente haga alguna variación. "Lo importante es la filosofía, tener claro a lo que jugamos. Del dibujo posiblemente valoremos algún cambio, como pasara al 4-4-2 que se está jugando muchas veces últimamente", avanzó.



"Una persona directa"

Tras su primer entrenamiento, ya ha podido hablar con Leo Messi, a quien considera, fuera de toda duda, "el mejor del mundo", pero al que le ha dicho que "una cosa es la admiración que siento por él y otra la realidad, y es la de que cada uno debe estar en su sitio".

Sus nuevos futbolistas descubrirán, según apuntó, "a una persona sincera, directa y que no se anda por las ramas" y sobre todo, un amante estudioso del fútbol de Barça.

"No me duelen prendas en decir que llevo doce o catorce años pegado al televisor para ver a estos jugadores que me han hecho disfrutar realmente del fútbol. Vengo con una energía enorme y tengo absolutamente claro lo que es el Barcelona. Lo hemos mamado, no desde dentro de la casa, pero sí desde fuera, porque nos ha entusiasmado y hemos pasado muchas hora frente al televisor analizándolo", afirmó.

Respecto a la lesión de rodilla de Luis Suárez y la posibilidad de fichar a un '9' para suplir al uruguayo durante los cuatro meses que estará de baja, Setién aseguró que todavía es pronto para tomar un decisión, pero sí que avanzó que apostará por la cantera siempre que pueda.

"Tengo una predisposición especial para dar paso a los jóvenes que vienen con una gran energía. El talento desde abajo, si se abren paso, es porque se lo merecen. Siempre que aparece un chaval nuevo, hay una energía positiva en todo que normalmente acaba impulsando al equipo y que no permite que los de allá arriba se relajen", concluyó.