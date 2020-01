El liderato tendrá que esperar

El Iberostar Tenerife no ha podido asegurar su liderato dentro del Grupo C tras caer derrotado esta noche contra el ERA Nymburk (84-89) en un partido en el que los de Txus Vidorreta pagaron un nuevo mal arranque (6-14). Pese a una primera reacción (32-27) gracias a su acierto exterior, los laguneros no lograron ser regulares en su juego y vieron como su rival se marchaba siete arriba al descanso (42-49).

Los de Vidorreta regresaron de vestuarios con una mayor intensidad defensiva, lo que le valió para meterse de lleno en el duelo e incluso volver a alcanzar su máxima renta (67-62). Sin embargo, el Canarias repitió su pecado anterior y dejó que el cuadro checo volviera a tomar la delantera en medio del caos (74-77), con Huertas eliminado por una doble técnica y el equipo local colapsado ante la zona 2-3 visitante.

Llegaron a estar nueve arriba los visitantes (80-89) a un minuto del final, por lo que el Canarias se tuvo que conformar con amarrar el average particular (ganó de 10 en la primera vuelta) para al menos seguir dependiendo de sí mismo para acabar como líder. Eso sí, el cuadro lagunero se queda sin margen de error para las tres jornadas que quedan por delante.

Al equipo lagunero todavía le quedan por delante: visita al Gaziantep turco, choque contra el Riga en el Santiago Martín, y desplazamiento final a Alemania para medirse al Bamberg. Este tercer y último duelo sería el más relevante de todos, ya que apenas 72 horas después los canaristas deberán afrontar, de regreso a la Isla, la semifinal de la Copa Intercontinental, prevista para el viernes 7.