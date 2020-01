Filip Malbasic, ausente inesperado

La ausencia de Filip Malbasic por motivos técnicos fue lo más llamativo de la convocatoria para el partido de mañana ante el Huesca, en El Alcoraz (18:00), que dio a conocer ayer el Tenerife después del entrenamiento a puerta cerrada que realizó el equipo en el Heliodoro Rodríguez López. El serbio no se quedaba fuera de una lista, sin estar sancionado, desde el 1 de abril de 2018. Después de que pasara unos días de esa semana en su país natal con permiso por paternidad, el técnico Joseba Etxeberria optó por no citarlo con vistas a una visita a El Sadar. A partir de entonces, el delantero no se volvió a perder un partido más, ni de Liga ni de Copa, salvando dos bajas por la acumulación de tarjetas amarillas en la campaña 18/19. A pesar de no tener minutos con Rubén Baraja en los enfrentamientos con el Mensajero y el Albacete, sí formó parte de ambas convocatorias. Ahora se corta su racha por una cuestión técnica, según explicó el entrenador. "Aquí no castigamos a nadie", aclaró Baraja negando que el rendimiento de Malbasic en la reciente visita copera al Rayo Majadahonda tuviera influencia en esta decisión.

Filip no se desplazará con el grupo esta mañana a Huesca, haciendo escala en Barcelona y conectando luego con Zaragoza en tren, lo mismo que el sancionado Carlos Ruiz. Ortolá (herida en la mano derecha), Lasso (fractura de peroné), Bermejo (rotura del sóleo), Miérez (rotura muscular), Shashoua (lumbalgia), Robert Mazan (molestias en el talón izquierdo, informó ayer el club en un parte médico), con problemas físicos, y Mauro dos Santos, completan la relación de bajas. Con todo esto, para formar la alineación, Baraja podrá escoger entre Dani Hernández, Otaño, Luis Pérez, Álex Muñoz, Undaberrana, Alberto, Milla, Naranjo, Dani Gómez, Suso, Nahuel, Aitor Sanz, Isma López, Shaq Moore, Sipcic, Javi Alonso, Elliot y Jorge Padilla, jugadores que se ejercitarán esta tarde en la Ciudad Deportiva del Zaragoza.

"Tengo la posibilidad de elegir e hicimos la lista pensando en lo mejor para el partido, independientemente de quién sea o de su edad", dijo Baraja al ser consultado por la situación de Malbasic. "Me baso en los rendimientos; es decir, en la capacidad más el comportamiento en día a día, en el rendimiento en los partidos... Y ahí tenemos que elegir. Llevamos a los que pensamos que nos podrán dar un mejor resultado", añadió.

En líneas generales, afirmó que el Tenerife "encara" el partido en Huesca "en las mejores condiciones", pese al "desgaste" de la eliminatoria de Copa del sábado y la coincidencia de dos viajes a la Península en seis días. En ese aspecto, reveló que no planteó la alternativa de realizar una concentración fuera de casa para conectar las visitas a Majadahonda y Huesca, porque "había tiempo suficiente" entre cada desplazamiento para que se cumplieran los plazos de recuperación. "Las conexiones con Madrid son buenas y los jugadores podían estar en sus casas, con sus familias, descansando y ocupando mejor el tiempo libre", contó sin buscar excusas y marcándose el plan de "llevar al equipo más competitivo y fresco posible".