El Tenerife espera a Daniel Lasure

El fichaje del lateral izquierdo Daniel Lasure Briz (Zaragoza, 27-2-1994) por el Tenerife se hará oficial esta semana, salvo sorpresa. Las gestiones entre el club tinerfeño y el propietario de los derechos del jugador, el Real Zaragoza, han ido avanzando hasta el punto de que el director deportivo de la entidad aragonesa, Lalo Arantegui, confirmó ayer, en la presentación del delantero portugués André Pereira, que la salida a préstamo del defensa canterano está "prácticamente cerrada". Sin desvelar en ese momento el destino elegido, sí dijo que el cambio se producirá por la "voluntad" del futbolista de "disponer de más minutos".

De hecho, después de intervenir en 21 y 24 encuentros de Liga en las dos últimas temporadas con el Real Zaragoza, en el presente curso se ha estancado en los nueve que le dio Víctor Fernández, con solo tres presencias en las alineaciones titulares y condicionado por una rotura muscular sufrida a mediados del mes pasado. Por este motivo, Lasure no fue tenido en cuenta para la reciente eliminatoria de Copa ante el Nástic. Su última actuación tuvo lugar en La Romareda, el 14 de diciembre, con el Racing como rival.

Lasure, cuyo contrato con el Real Zaragoza quedó renovado en noviembre de 2018 hasta el 30 de junio de 2022, estuvo cerca de incorporarse al Albacete, otro de los clubes de Segunda División que se interesaron este mes por sus servicios. Pero esta opción se fue enfriando, según medios locales, por la falta de entendimiento que se originó a raíz de la intención del equipo de procedencia de asegurarse el protagonismo de Daniel con la inclusión en el contrato de préstamo de una cláusula de participación en partidos de Liga, unida a una penalización económica que sirviera para compensar un teórico fracaso deportivo de la operación. Se trata de una fórmula habitual en las cesiones de jugadores. El Tenerife la aceptó la campaña pasada con Uros Racic, y ahora podría repetir con Lasure.

La inminente entrada del defensa zaragozano en la plantilla tinerfeña elevará a tres el número de laterales izquierdos, ya que siguen a las órdenes de Rubén Baraja el navarro Isma López y el eslovaco Robert Mazan. Pero los planes del director deportivo Víctor Moreno consisten en reducir el número de especialistas en ese puesto. El pasado verano, el dirigente ya lo intentó con Isma, futbolista al que él mismo fichó en enero de 2019. Pero no tuvo éxito y López continúo en el grupo con muy poca presencia en los partidos (cinco de Liga y uno de Copa). La alternativa de Mazan no ha terminado de cuajar. Su irregular aportación en doce encuentros ha sido una razón de peso para que el Tenerife le haya planteado al Celta la posibilidad de interrumpir su cesión. Su baja, junto a la de Sam Shashoua, es la más probable.

Sin Isma ni Robert afianzados en las alineaciones, ha sido el central Álex Muñoz el encargado de apuntalar una demarcación que en breve se abrirá a un nuevo candidato a convertirse en su dueño, al menos hasta junio. El Tenerife espera a Lasure para tal cometido.