El Tacuense cae en el descuento

Un gol de Benchara en el minuto tres de añadido de la segunda parte dio el triunfo al Granadilla en el Pablos Abril (0-1) en el derbi tinerfeño del Reto Iberdrola.

El Tacuense se quedó con la miel en los labios en casa, y sin sumar puntos después de haber contraído méritos para mucho más, pero al final pagó con derrota un error en la última acción del partido, después de haber disfrutado de varias oportunidades para haberse adelantado en el marcador, especialmente en la segunda parte.

El primer cuarto de hora comenzó con el tanteo lógico entre dos equipos que se conocen muy bien y que se respetaron. Las chicas de Abraham García trataban de generar juego desde la línea defensiva, sacando el balón jugado, pero la poca efectividad en los primeros pases les impedía romper líneas de presión de un Granadilla que tampoco apuraba a Faviola.

Así, la primera acción a resaltar llegó en un libre directo de Reichel (18') a media altura que se fue fuera, no por mucho, mientras que las visitantes respondían (26') con un remate forzado de cabeza de Benchara que se marchó alto. Fueron las únicas ocasiones de peligro real en una primera parte de dominio alternativo, pero que dejaba buenas sensaciones.

A la vuelta de vestuarios el Tacuense siguió su guion atrevido, sin querer sortear la pelota, aunque en una contra por la derecha Eulalia cabeceó fuera (49') un entro de Cira desde la derecha. A partir de ahí las ocasiones serían para las locales. Berta disparó a los 60 minutos obligando a la estirada de Nailuisa, que desvió a córner; la guardameta de las sureñas se convertiría en protagonista principal para su equipo poco después. Aroa filtró un pase entre líneas (75') a Elena Pradilla, pero sola en el mano a mano no pudo superar a una acertadísima cancerbera visitante, en la mejor oportunidad hasta el momento.

Después Faviola replicaría a su 'colega', saliendo a los pies de Benchara (83') para resolver el peligro. A esas alturas el Granadilla jugaba ya con diez, por la expulsión por doble amarilla de Marilén (59 y 63'), por lo que el Tacuense se adueñó del partido.

De nuevo a balón parado, esta vez Reichel (89') pudo dar los tres puntos al Tacuense, pero otra vez Nailuisa se hizo grande para despejar a una mano a saque de esquina. Y ya en tiempo de prolongación, un desajuste en defensa permitió a Benchara plantarse ante Faviola, a la que esta vez sí superó en su salida (0-1, 90+3') haciendo que los puntos no se quedaran en el Pablos Abril.